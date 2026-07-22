Conductora derriba poste tras perder el control en el bulevar Kukulcán de Cancún

Conductora de un vehículo particular perdió el control al circular sobre el bulevard kukulcán a la altura del kilómetro 14 enfrente del Hotel Marriot y terminó por estrellarse contra un poste de alumbrado público.

Del Fuerte impacto la unidad quedó destrozada de la parte frontal así mismo un poste de alumbrado público acabó derribado sobre el camellón central.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas únicamente pérdidas materiales testigos que presenciaron los hechos dieron aviso a la línea de emergencia 911 solicitando la presencia de una unidad policíaca.

Al lugar arribaron elementos de la dirección de tránsito municipal quienes solicitaron una grúa para sacar el vehículo de donde había quedado.