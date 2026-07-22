Exhiben enfrentamiento entre una familia y agentes de la Policía de Yaxcabá

Un video que muestra un operativo policial, presuntamente realizado en el municipio de Yaxcabá, Yucatán, ha causado gran controversia en redes sociales luego de exhibir un enfrentamiento y momentos de tensión entre una familia y varios elementos de seguridad.

En el material audiovisual se observa a los agentes tratando de intervenir mientras varias personas les reclaman y se oponen a sus acciones.

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La situación se desarrolla en un ambiente de tensión, con empujones, gritos e intercambio de palabras entre los involucrados, sin que el video permita conocer el contexto previo o las razones que dieron origen a la movilización policiaca.

La difusión de las imágenes dividió las opiniones de los usuarios. Algunos señalaron que la actuación de los civiles complicó el trabajo de los uniformados, mientras que otros cuestionaron la forma en que se desarrolló la intervención policial y pidieron una explicación oficial sobre lo sucedido.

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Hasta ahora no existe información oficial que confirme las circunstancias del operativo ni el motivo de la presencia de los elementos de seguridad en el lugar.

Tampoco se ha informado si hubo personas detenidas, lesionadas o si se inició alguna investigación relacionada con los hechos que quedaron registrados en video.