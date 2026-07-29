Arrestan a hombre por presuntos actos obscenos frente a una vivienda en Cholul

Una intensa movilización policiaca se registró en la comisaría de Cholul, tras el reporte de un hombre que presuntamente realizaba actos obscenos frente a una vivienda particular, situación que generó la intervención de las autoridades.

De acuerdo con la denuncia, la propietaria de un predio sorprendió al individuo mientras cometía presuntas faltas a la moral en el acceso principal de su domicilio. Al ser confrontado, el sujeto se identificó como Eduardo y dijo ser originario del municipio de Huhí.

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La afectada solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mediante los números de emergencia y también informó de lo ocurrido al responsable de una obra en construcción ubicada frente a su casa, donde el señalado laboraba como obrero.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio, entrevistaron a la denunciante y, tras los señalamientos directos, procedieron a detener al sospechoso para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes e iniciar las diligencias legales.

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Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la situación jurídica del detenido. Las autoridades determinarán si el caso será judicializado o si se resolverá mediante sanciones administrativas, mientras se mantiene la presunción de inocencia conforme al debido proceso.