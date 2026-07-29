Detienen en Mérida a falso agente federal tras inventar robo en una combi

Un hombre que pretendía hacerse pasar por un elemento de las fuerzas federales de seguridad fue detenido por agentes policiacos en el sector Norte de Mérida, luego de movilizar a las autoridades bajo la falsa premisa de un presunto robo a bordo de una unidad de transporte colectivo.

Los hechos se registraron en calles céntricas de la ciudad sobre una de las unidades de las rutas del Norte, cuando el individuo interceptó a elementos de seguridad con el argumento de ser un agente federal en labores encubiertas.

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Con ese pretexto solicitó la detención de una camioneta tipo colectivo para la revisión urgente de uno de los usuarios, a quien señaló de estar vinculado con múltiples atracos en la zona.

Atendiendo el protocolo de auxilio, los uniformados procedieron a marcarle el alto a la unidad y realizaron la inspección correspondiente a la persona señalada, durante la intervención el pasajero desmintió rotundamente conocer al denunciante y externó su desconcierto ante las acusaciones.

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Luego de una revisión minuciosa en la que los oficiales confirmaron que el usuario no portaba ningún objeto ilícito ni existía prueba alguna en su contra, se le autorizó seguir su camino.

Los agentes procedieron a verificar la acreditación e identidad del supuesto oficial. Al consultar las bases de datos correspondientes, se confirmó que el sujeto no pertenecía a ninguna institución de seguridad ni corporación federal, ante la falsedad de sus declaraciones y la usurpación de funciones fue arrestado en el sitio por faltas administrativas y alteración del orden público.