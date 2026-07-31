“Tony Montana”, hermano de “El Mencho”, se declara culpable por narcotráfico y armas en EU

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración internacional para traficar cocaína y metanfetamina, además de portar un arma de fuego vinculada con esa actividad criminal.

El mexicano de 67 años será sentenciado el próximo 13 de noviembre. De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una sanción máxima equivalente a dos cadenas perpetuas consecutivas.

Oseguera Cervantes fue entregado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 junto con otros 28 presuntos integrantes y líderes de organizaciones criminales que permanecían presos en México. El grupo era requerido por delitos como narcotráfico, homicidio, lavado de dinero y uso ilegal de armas.

¿De qué delitos se declaró culpable Antonio Oseguera?

El acusado aceptó su responsabilidad por conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y al menos 500 gramos de metanfetamina, con conocimiento de que las sustancias serían introducidas ilegalmente a Estados Unidos.

También admitió el uso, porte y posesión de un arma de fuego durante la comisión del delito de narcotráfico.

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La acusación federal contra “Tony Montana” fue presentada desde enero de 2023 ante una corte del Distrito de Columbia. Desde entonces, las autoridades estadounidenses lo señalaron por participar durante alrededor de dos décadas en operaciones internacionales de distribución de drogas.

¿Qué papel tenía el hermano de “El Mencho” en el CJNG?

Según documentos judiciales, Antonio Oseguera trabajó primero para el Cártel del Milenio entre 2002 y 2010. Entre sus funciones estaban supervisar la distribución de narcóticos, proteger territorios y abastecer precursores químicos a laboratorios clandestinos.

Posteriormente se incorporó al Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por su hermano. Las autoridades sostienen que suministraba sustancias químicas, distribuía drogas, recolectaba ganancias y coordinaba operaciones de lavado de dinero entre México y Estados Unidos.

El Departamento de Justicia también lo ubica dentro del círculo cercano del CJNG y confirmó que formó parte del grupo de 29 acusados entregados por México en febrero de 2025.

Brother of Notorious Mexican Cartel Leader Pleads GUILTY to International Drug Trafficking and Firearm Offenses



The court filings state that since around 2010, Oseguera Cervantes worked with and reported directly to his notorious and now-deceased brother, Nemesio Oseguera… — Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 31, 2026

¿Qué sigue en el proceso contra “Tony Montana”?

Tras declararse culpable, Oseguera Cervantes ya no enfrentará un juicio para determinar su responsabilidad por esos cargos. La siguiente etapa será la audiencia de sentencia, en la que el juez analizará el acuerdo, las pautas federales y los antecedentes del acusado.

La pena concreta dependerá de distintos factores, como su nivel de participación, la cantidad de droga atribuida y el uso de armas. Aunque aceptó los cargos, será el tribunal el que determine cuántos años permanecerá en prisión.

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