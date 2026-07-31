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Tres encapuchados asaltan tienda Oxxo en Ciudad Caucel, Mérida

El asalto a una tienda de conveniencia en Ciudad Caucel provocó la movilización de la SSP y la PEI para localizar a los responsables.

Por Redacción Por Esto!

31 de jul de 2026

1 min

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Encapuchados con apariencia militar cometen asalto en Ciudad Caucel
Encapuchados con apariencia militar cometen asalto en Ciudad Caucel / Cortesía

Un operativo policiaco se desplegó en el fraccionamiento Sian Ka’an, en Ciudad Caucel, luego de que tres hombres encapuchados irrumpieran en una tienda de conveniencia para cometer un robo con violencia y escapar antes de la llegada de las autoridades.

Según información preliminar, los presuntos delincuentes arribaron al establecimiento a bordo de un automóvil color gris.

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Al ingresar, uno de ellos amagó a la empleada encargada de la caja, mientras los otros dos recorrían el negocio para apoderarse del efectivo disponible, además de cajetillas de cigarros y diversos artículos que colocaron en bolsas antes de darse a la fuga.

La trabajadora solicitó ayuda mediante una llamada al número de emergencias 9-1-1, lo que movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Estatal de Investigación (PEI), quienes implementaron un operativo en la zona y comenzaron con las primeras diligencias.

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Los agentes realizaron el acordonamiento del establecimiento, entrevistaron a la víctima y recabaron evidencia que permita establecer la identidad de los responsables.

Asimismo, las autoridades analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad como parte de las investigaciones para localizar a los involucrados, quienes hasta el momento permanecen prófugos.

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