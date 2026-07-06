Yucatán suma 37 desaparecidos en el primer semestre de 2026; Mérida concentra la mitad de los casos

Treinta y siete personas continúan como desaparecidas y no localizadas en Yucatán al cierre del primer semestre del 2026, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) de la Comisión Nacional de Búsqueda. En ese mismo periodo, las autoridades lograron localizar a 110 personas: 106 con vida y cuatro sin ella, un balance que confirma que la mayoría de los casos reportados en la entidad se resuelven con la aparición de la persona, aunque la cifra de quienes siguen sin ser encontrados no deja de crecer.

Mérida es, por mucho, el municipio con mayor incidencia: concentra 18 de los 37 casos, es decir, casi la mitad del total estatal. Le siguen, empatados, Kanasín y Progreso, con cuatro personas desaparecidas cada uno; después Tizimín y Valladolid, con dos casos cada uno; y cierran la lista Izamal, Maxcanú, Ticul, Oxkutzcab, Tzucacab, Umán y Tixkokob, con un caso cada uno. La concentración en la capital coincide con lo documentado por organizaciones civiles en años anteriores, que han señalado a Mérida como el municipio con mayor número histórico de reportes en la entidad.

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Por sexo, la brecha es notoria: 23 hombres permanecen desaparecidos frente a 14 mujeres. Junio fue el mes con más actividad del semestre, con 18 nuevos casos –11 mujeres y 7 hombres‒ seguido de marzo, con 9 reportes (7 hombres y 2 mujeres). Mayo registró 4 desapariciones, mientras que abril, febrero y enero fueron los meses con menor incidencia, con 3, 1 y 2 casos respectivamente. El repunte de junio, con mayoría de mujeres desaparecidas, es un dato que las autoridades de búsqueda suelen vigilar de cerca, pues altera la tendencia que había predominado el resto del semestre.

Los rangos de edad

La distribución por edad revela patrones distintos entre hombres y mujeres. Entre los varones, el grupo de 15 a 19 años concentra el mayor número de casos, con seis; le siguen los de 20 a 24 años, con cuatro, y los de 25 a 29, con tres. Llama la atención que, a diferencia de las mujeres, sí se registran al menos cinco casos de hombres adultos mayores dentro de las cifras del semestre, lo que evidencia una vulnerabilidad prolongada en ese sector de la población masculina.

En el caso de las mujeres, el rango de 30 a 34 años es el que más casos concentra, con cuatro reportes. En segundo lugar, con el mismo número de casos, se ubican tres bloques: 0 a 4 años, 10 a 14 años y 15 a 19 años, lo que indica que la infancia y la adolescencia representan una proporción significativa de las desapariciones femeninas en la entidad.

Los rangos de 35 a 39, 40 a 44 y 65 a 69 años registraron un caso cada uno, mientras que no se documentaron desapariciones activas de mujeres en edades más avanzadas, una diferencia relevante frente al comportamiento observado entre los hombres.

Panorama peninsular

El panorama yucateco, sin embargo, resulta comparativamente menor frente al de sus vecinos peninsulares. Campeche cerró el semestre con 31 personas desaparecidas y no localizadas –18 hombres y 13 mujeres‒ una cifra cercana a la de Yucatán pero con una proporción de mujeres notablemente más alta.

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Quintana Roo, en cambio, se mantiene como el estado con mayor incidencia en la región: acumuló 133 casos en el mismo periodo, de los cuales 91 corresponden a hombres y 42 a mujeres, una cifra que casi cuadriplica la de Yucatán y que refuerza la disparidad que existe dentro de la propia península en materia de personas no localizadas.

Avances en la fiscalización

Analistas y colectivos de familias buscadoras han señalado en meses recientes que Yucatán, pese a ubicarse consistentemente entre los estados con menor número de casos a nivel nacional, no es ajeno al fenómeno: colectivos como Familias Buscadoras en Yucatán reportaron que el 2025 cerró con más de 300 personas desaparecidas acumuladas en la entidad, cifra que incluye tanto casos activos como históricos, y que ha alimentado el reclamo de mayor capacidad institucional para dar respuesta oportuna a las familias. En ese contexto, la Fiscalía General del Estado ha reforzado en meses recientes su Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas, que trabaja en coordinación con instancias estatales y federales mediante operativos de campo, investigación y herramientas tecnológicas.

Precisamente esta semana, el fiscal general de Yucatán, Juan Manuel León León, participó en la Mesa Regional de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas realizada en Villahermosa, donde representantes de nueve estados del Sureste, junto con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda, revisaron estrategias para fortalecer la investigación y la identificación forense, así como la actualización del Protocolo Homologado de Investigación. En el encuentro también se dialogó con familiares y colectivos de personas desaparecidas, un espacio en el que, de acuerdo con la propia Fiscalía, se intercambiaron propuestas para mejorar la coordinación entre autoridades y sociedad civil.

Alza sostenida en el país

El fenómeno de las desapariciones en México ha mantenido una tendencia al alza sostenida desdel 2022, cuando el registro nacional superó por primera vez las 100 mil personas desaparecidas; desde entonces, la cifra ha crecido a un ritmo promedio cercano al 7.6% anual, según análisis independientes basados en los mismos registros oficiales. En ese panorama nacional, Yucatán continúa figurando entre los estados con menor incidencia relativa, junto con Campeche, Tlaxcala, Aguascalientes y Querétaro, aunque estos cinco estados también han registrado incrementos en el número de casos respecto a años anteriores.

Para las autoridades locales, el reto no sólo consiste en mantener las cifras bajas en comparación con otras entidades, sino en reducir los tiempos de respuesta institucional: casos documentados en meses recientes han evidenciado que, en algunas ocasiones, las fichas de búsqueda o los protocolos de alerta se activan semanas o incluso meses después de reportada la desaparición, un rezago que colectivos de familiares han señalado reiteradamente como una de las principales fallas del sistema de búsqueda en el estado.