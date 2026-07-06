Descartan una canícula intensa en Yucatán; seguirán las lluvias en julio y agosto

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) informó que, hasta el momento, no existen condiciones que anticipen una canícula intensa en Yucatán durante el verano de 2026. Por el contrario, los pronósticos indican que durante julio y agosto continuarán presentándose lluvias y tormentas propias de la temporada.

La evaluación, basada en el comportamiento de la atmósfera, las condiciones del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México, así como en registros históricos, indica que el estado mantendrá condiciones favorables para la presencia de precipitaciones durante las próximas semanas.

El titular de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, explicó que la canícula es un fenómeno climático que suele presentarse entre julio y agosto y se caracteriza por una disminución temporal de las lluvias, acompañada de un aumento en la sensación de calor.

Sin embargo, aclaró que este fenómeno no significa una ausencia total de precipitaciones, ya que durante ese periodo pueden registrarse chubascos, tormentas eléctricas y lluvias ocasionadas por ondas tropicales, vaguadas, el ingreso de humedad y la posible influencia de ciclones tropicales.

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Con la información disponible hasta el momento, no hay evidencia suficiente para prever una canícula intensa o prolongada en Yucatán, por lo que las lluvias continuarían siendo parte del comportamiento normal de la temporada.

Seguirá lloviendo en julio y agosto

Los modelos climáticos utilizados por Procivy indican que durante julio y agosto de 2026 continuarán presentándose lluvias y tormentas, principalmente durante las tardes y noches. Las precipitaciones dependerán de diversos factores, entre ellos:

El paso de ondas tropicales.

La formación de sistemas de baja presión.

La posible influencia de ciclones tropicales en el Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México.

La humedad disponible en la atmósfera.

La posición e intensidad del anticiclón subtropical.

Las autoridades señalaron que podrían registrarse algunos periodos con menos lluvias, pero estos serían temporales y formarían parte del comportamiento habitual de la temporada.

La influencia que tendrá El Niño

Procivy informó que mantiene bajo vigilancia la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), ya que los pronósticos muestran una transición hacia una fase de El Niño, con posibilidad de fortalecerse durante el verano y otoño de 2026.

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No obstante, Hernández Rodríguez precisó que la presencia de El Niño no implica automáticamente una disminución de las lluvias en la Península de Yucatán.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), durante el verano predominan otros factores atmosféricos que tienen mayor influencia sobre las precipitaciones en la región, como las ondas tropicales, la actividad ciclónica, la humedad y el comportamiento del anticiclón subtropical.

La canícula no siempre afecta igual a Yucatán

El análisis de registros históricos muestra que la canícula presenta un comportamiento muy variable en el estado.

Hay años en los que prácticamente no se manifiesta, otros en los que su intensidad es débil o solo afecta algunas zonas de Yucatán, e incluso temporadas donde la disminución de lluvias dura únicamente unos días.

Por ello, las autoridades señalaron que el comportamiento de las lluvias no debe analizarse únicamente con base en El Niño, sino considerando el conjunto de factores atmosféricos y oceánicos que influyen sobre la región.