Hallan el cadáver de un hombre entre la maleza al Poniente de Mérida

Fuerte movilización de corporaciones de seguridad y procuración de justicia se registró la tarde de ayer en el poniente de Mérida, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición entre la maleza, a un costado de la carretera que conduce a la comisaría de Chalmuch.

De acuerdo con los primeros reportes, el descubrimiento fue realizado por un grupo de recolectores de materiales reciclables que transitaban por un área ubicada detrás del establecimiento mueblero. Al internarse varios metros en el monte para continuar con sus labores, encontraron a una persona del sexo masculino tendida entre los matorrales.

Noticia Destacada Vuelca tráiler en la carretera Buctzotz–San Antonio Cámara; reportan dos heridos

Ante la impactante escena, los trabajadores dieron aviso inmediato a las autoridades mediante una llamada al número de emergencias 9-1-1. En cuestión de minutos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron al lugar y, tras confirmar el reporte, establecieron un amplio perímetro de seguridad para resguardar la zona y preservar posibles evidencias.

Fuentes policiales señalaron preliminarmente que el ahora fallecido vestía ropa civil y tendría entre 35 y 40 años. Debido al estado en que fue localizado el cuerpo, las autoridades no pudieron determinar de inmediato su identidad ni las circunstancias de su muerte.

Noticia Destacada Tensión en Tzucacab: Congregación habría amenazado con quemar casas por no seguir su religión

Las autoridades mantenían bajo reserva la información relacionada con el caso, incluyendo si el cuerpo presentaba signos visibles de violencia o si el deceso pudo haber ocurrido por causas naturales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía y agentes de la PEI, adscritos al área de homicidios, tomaron control de la escena para las diligencias correspondientes, el levantamiento de indicios y la recopilación de testimonios para proceder con las investigaciones.