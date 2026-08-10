Vigilan zona de baja presión con 60% de desarrollo ciclónico cerca de Quintana Roo

Quintana Roo se mantiene bajo vigilancia ante la presencia de tres zonas de baja presión en el océano Atlántico, una de ellas con una probabilidad del 60% de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días, de acuerdo con el monitoreo meteorológico de este lunes 10 de agosto.

La zona que concentra la mayor atención, se localiza al sur de Cabo Verde, a unos 6 mil 765 kil+ometros al este de las costas de Quintana Roo. Actualmente presenta 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, mientras que para los siguientes siete días la posibilidad aumenta a 60%.

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El sistema mantiene un desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen su evolución bajo vigilancia, aunque por su distancia actual no representa una afectación inmediata para Quintana Roo.

Otra zona de baja presión se encuentra en el Atlántico central, aproximadamente a 5 mil 165 kilómetros al este de las costas quintanarroenses. Este sistema mantiene una probabilidad de 10 por ciento de desarrollo ciclónico tanto en 48 horas como en siete días y se desplaza lentamente hacia el oeste.

El tercer sistema se ubica al noroeste de Bermuda, a unos 2 mil 530 kilómetros al noreste de Quintana Roo. También presenta 10 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y durante los siguientes siete días, aunque su desplazamiento actual es hacia el este.

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De acuerdo con el monitoreo, ninguna de las tres zonas representa actualmente una amenaza directa para Quintana Roo. Sin embargo, debido a que la entidad se encuentra dentro de una región con actividad ciclónica durante esta época del año, se mantiene la vigilancia sobre cualquier cambio en las condiciones atmosféricas y en la trayectoria de estos sistemas.

El seguimiento resulta relevante para el estado debido a su ubicación en el Caribe mexicano y a la actividad que suele registrarse durante la temporada de ciclones tropicales, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales conforme avance la evolución de las zonas de baja presión.