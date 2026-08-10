Empresas de Yucatán no podrán evadir la jornada laboral de 40 horas, advierte Coparmex

Aunque reconoció que existen diferencias con algunas políticas laborales y fiscales, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Yucatán aseguró que el sector empresarial cumplirá con la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales, cuya implementación comenzará el próximo año.

El presidente del organismo, David Reyes Aguiar, afirmó que las empresas acatarán las nuevas disposiciones conforme al calendario que establezca la legislación, al considerar que el respeto al marco jurídico debe prevalecer por encima de las posturas particulares del sector privado.

“Somos respetuosos de la ley y se va a aplicar conforme se ha legislado”, sostuvo.

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El dirigente señaló que si bien los empresarios pueden no coincidir con algunas reformas, ello no significa que busquen evadir su cumplimiento.

“La ley puede gustarte o no gustarte, puedes estar de acuerdo o no, pero la tenemos que cumplir porque son las reglas para poder convivir”, expresó.

Contra el ISN

No obstante, reiteró la postura de Coparmex respecto al Impuesto Sobre Nómina (ISN), al considerar que representa un obstáculo para la creación de empleos formales al incrementar los costos de contratación.

Afirmó que las políticas públicas deberían orientarse a incentivar la formalidad laboral, en lugar de aplicar gravámenes que, a su juicio, desmotivan la generación de nuevas plazas de trabajo.

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Reyes Aguiar también llamó a que tanto autoridades como ciudadanos respeten la legislación en su conjunto, independientemente de que existan coincidencias o diferencias sobre su contenido.

La reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales será implementada de manera gradual hasta 2030, mediante acuerdos entre Gobierno, empresarios y trabajadores.

El objetivo es disminuir la carga laboral sin afectar la productividad ni el empleo, mientras que organismos empresariales han solicitado incentivos fiscales y apoyos, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que deberán reorganizar turnos y contratar más personal para mantener sus operaciones.