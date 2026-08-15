FGR confirma tres detenidos en Progreso tras cateo por presunto narcomenudeo

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a tres personas durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Revolución, en el Centro de Progreso, donde fueron aseguradas alrededor de 166 bolsas con una sustancia sólida cristalina, presuntamente narcóticos.

La diligencia se realizó como parte de una investigación iniciada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Yucatán, luego de que ciudadanos presentaran una denuncia anónima sobre la probable venta de drogas en el predio.

Con autorización de un juez de Control, el Ministerio Público de la Federación (MPF), con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Secretaría de Marina (Semar), ejecutó la orden de cateo.

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Durante la inspección, las autoridades localizaron y aseguraron aproximadamente 166 bolsas, cada una con una sustancia sólida cristalina, además de nueve tabletas blancas dentro de un blíster.

También fueron asegurados una báscula digital, un equipo de cómputo, dos teléfonos celulares, una libreta y documentos con leyendas manuscritas, así como un rollo de papel aluminio, un rollo de material para emplayar y seis paquetes de bolsas sintéticas de diferentes tamaños.

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Entre los objetos encontrados había además 19 paquetes de navajas para rasurar, dinero en efectivo y un inmueble en construcción.

Las tres personas detenidas y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes por la probable comisión de delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio.