Condenan a 10 años de prisión a hombre por la violación de su hijastra en Kanasín

Un hombre identificado como Wilberth Antonio S.G. fue declarado culpable por el delito de violación equiparada agravada, luego de que se llevara a cabo un procedimiento de juicio abreviado ante la Juez Primero de Control de Kanasín.

Como resultado de la resolución, el sentenciado recibió una condena de 10 años de prisión, además del pago de la reparación del daño y una multa de 311 mil 220 pesos.

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Los hechos fueron investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) como parte de la causa penal 156/2024 y ocurrieron en un predio del fraccionamiento Las Palmas de San Pedro, Kanasín.

De acuerdo con la investigación, al momento de los hechos el ahora sentenciado era padrastro de la víctima. En febrero de 2023, ambos se encontraban en el mismo domicilio, donde el hombre habría aprovechado la confianza existente para acercarse a la menor mientras realizaba labores domésticas y cometer el delito.

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La información recabada durante las investigaciones fue presentada ante la autoridad judicial y permitió sustentar la acusación. Las partes involucradas estuvieron de acuerdo en resolver el caso mediante un procedimiento abreviado y prescindir de la audiencia de lectura y explicación de sentencia.

Con la resolución judicial, Wilberth Antonio S.G. deberá cumplir la pena impuesta, además de cubrir las sanciones económicas establecidas por la autoridad.