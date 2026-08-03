Joven fue reportada como desaparecida en Umán y la localizan a casi 15 kilómetros de su casa

La Policía Municipal de Umán informó que fue localizada con vida una mujer de 26 años de edad, cuyos familiares reportaron con extraviada, en el fraccionamiento Piedra de Agua.

De acuerdo con el parte oficial, la familia solicitó el apoyo de las autoridades, luego que la joven salió de su domicilio durante la noche del viernes 31 de julio y no regresó, lo que motivó el inicio de recorridos de búsqueda en distintos puntos del municipio.

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Mientras se llevaban a cabo las labores de localización, un familiar notificó a la corporación policiaca que la mujer fue ubicada en un domicilio de la comisaría de Tixcacal Opichén.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para verificar el reporte y confirmaron que la mujer, identificada con las iniciales W.G.T.C., estaba en buen estado de salud y sin lesiones visibles. Tras corroborar su estado físico, los oficiales la dejaron bajo el resguardo de sus familiares, quienes recibieron orientación de las autoridades para dar seguimiento a la atención que pudiera requerir.

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La Policía Municipal de Umán destacó la importancia de reportar de manera oportuna este tipo de situaciones para actuar a tiempo.

En otro caso, las autoridades ministeriales desactivaron el boletín de búsqueda, con acta FGE/BUSQUEDA/C.I.-160/2026, luego del reporte que fue localizado el joven José Francisco Sánchez Novelo, de 23 años de edad, quien se extravió el 31 de julio pasado.