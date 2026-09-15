Enfrentamiento en Nuevo León deja siete presuntos criminales muertos y dos detenidos

Un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y un grupo de civiles armados en General Treviño, Nuevo León, dejó un saldo de siete presuntos integrantes del crimen organizado muertos y dos detenidos, de acuerdo con información preliminar de las autoridades estatales.

Los hechos ocurrieron durante labores de vigilancia realizadas por elementos de Fuerza Civil en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Según el reporte oficial, los agentes detectaron a varios hombres armados que viajaban en distintos vehículos. Al notar la presencia de las autoridades, los civiles habrían abierto fuego, lo que derivó en un intercambio de disparos.

¿Qué pasó en General Treviño, Nuevo León?

Las fuerzas de seguridad repelieron la agresión y, tras el enfrentamiento, siete presuntos agresores murieron y dos personas fueron detenidas.

Las autoridades señalaron que policías y militares resultaron ilesos.

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En el lugar fueron aseguradas siete armas de fuego, cartuchos, equipo táctico y vehículos utilizados por los presuntos agresores.

Dos unidades quedaron calcinadas debido a que, según el reporte oficial, transportaban material inflamable.

Refuerzan seguridad tras el enfrentamiento

Después de los hechos, las autoridades desplegaron más elementos en la zona y realizaron vuelos de reconocimiento.

Personal de Protección Civil también acudió al lugar para controlar el incendio de los vehículos afectados.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento e identificar a las personas fallecidas y detenidas.

Hasta ahora, no se han reportado civiles ajenos a los hechos lesionados ni vehículos particulares afectados.

Siete Sicarios fueron abatidos afuera de un Oxxo en General Treviño, Nuevo León, dos se calcinaron, cinco quedaron tendidos frente a la tienda, dos gatilleros fueron detenidos, LEE MÁS AQUÍ 👇👉 https://t.co/GY7XinQaDq pic.twitter.com/spPkUqPtJK — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) September 15, 2026

Cancelan festejo del Grito de Independencia

Tras el enfrentamiento, el gobierno municipal de General Treviño canceló el evento programado por el Día de la Independencia.

La alcaldesa Maribel Hinojosa informó en redes sociales que la decisión se tomó bajo el criterio de priorizar la seguridad de la población.

El festejo estaba previsto en la Plaza Principal e incluía actividades recreativas, alimentos, fuegos artificiales y presentaciones musicales.

General Treviño se localiza cerca de los límites con Tamaulipas, una zona donde las autoridades mantienen operativos para contener el desplazamiento de grupos armados hacia territorio de Nuevo León.

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