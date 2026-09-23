Ejecutan a mecánico en el fraccionamiento Villas Otoch de Cancún; los sicarios lograron escapar de la escena

Una nueva ejecución ensangrentó las calles de la ciudad la noche de este día, luego de que un hombre fuera ultimado a balazos por presuntos sicarios en las inmediaciones del fraccionamiento Villas Otoch Tercera Etapa, específicamente sobre la calle Sexta Privada de Laurel en la Supermanzana 247.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, los hechos ocurrieron cuando homicidas que se desplazaban a bordo de motocicletas llegaron hasta el punto exacto donde se encontraba la víctima.

Sin mediar palabra, le dispararon en al menos siete ocasiones a quemarropa, provocando que cayera gravemente herido sobre el pavimento, mientras los agresores aceleraban para huir con rumbo desconocido y perderse entre las calles de la zona.

Vecinos del lugar, alarmados por las detonaciones de arma de fuego, solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número 911. Minutos después, paramédicos arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios al baleado; sin embargo, tras la revisión médica, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones, por lo que procedieron a cubrir el cuerpo con una manta quirúrgica.

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Ante la confirmación del deceso, elementos policiacos municipales y estatales acordonaron ampliamente la zona para delimitar el perímetro, evitando la contaminación de la escena y marcando los diversos casquillos percutidos que quedaron regados sobre el pavimento.

De manera preliminar, habitantes de la zona que se acercaron a observar el trágico suceso refirieron que el ahora occiso se dedicaba a la reparación de mototaxis y era ampliamente conocido en el rumbo bajo el alias de "Chava".

Minutos más tarde, agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos criminalistas se hicieron presentes en el lugar. Las autoridades realizaron el levantamiento de indicios, el embalaje de los casquillos percutidos para su análisis balístico, así como el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), mientras se inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil del crimen.