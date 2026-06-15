FGR vincula a proceso a ‘El Repollo’ tras cateo en Tepalcatepec; aseguran droga y armas

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Alfonso “N”, alias 'El Repollo' señalado como posible integrante de una organización criminal, luego de una investigación derivada de una denuncia y de un cateo realizado en Tepalcatepec, Michoacán.

La detención ocurrió en la colonia El Chivo, durante la ejecución de una orden de cateo en la que participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y peritos de la FGR.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, durante la diligencia fueron asegurados droga, armas de fuego, cartuchos, cargadores y equipo táctico.

¿Qué aseguraron durante el cateo en Tepalcatepec?

Durante el operativo, las autoridades aseguraron una bolsa plástica con 980.14 gramos de clorhidrato de metanfetamina.

También fueron localizadas tres armas de fuego tipo fusil, un arma tipo escopeta, 558 cartuchos, 18 cargadores y dos chalecos tácticos.

Noticia Destacada Golpe al narcomenudeo en Campeche: Cateos en Escárcega, Carmen y Tenabo dejan un detenido y un menor asegurado

Los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, como parte de la investigación iniciada tras la denuncia que señalaba a Alfonso “N” como posible integrante de una organización criminal.

¿Por qué delitos fue vinculado a proceso Alfonso “N”?

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial.

Con base en esos elementos, un juez determinó vincular a proceso a Alfonso “N” por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en su variante de venta de clorhidrato de metanfetamina.

También fue vinculado por posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Derivado de una denuncia en la que se señalaba a Alfonso “N” como posible integrante de una organización criminal, la #FGR inició una investigación que permitió obtener su vinculación a proceso por su posible participación en delitos contra la salud en la modalidad de posesión… pic.twitter.com/mtDmX2HH0S — FGR México (@FGRMexico) June 15, 2026

¿Qué medida cautelar le impusieron?

La autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa contra Alfonso “N”, por lo que permanecerá interno en el Centro Penitenciario número 1, ubicado en Charo, Michoacán.

Además, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR precisó que la persona señalada debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO