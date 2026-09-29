Presuntas amenazas y fotos de armas inquietan a padres de alumnos de una secundaria en Mérida

Preocupación e incertidumbre generó entre madres y padres de familia de la Escuela Secundaria “Antonio Mediz Bolio”, ubicada en la colonia Dolores Otero, sur de Mérida, la presunta difusión de mensajes intimidatorios y fotografías de supuestas armas de fuego entre estudiantes del plantel a través de redes sociales.

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Según testimonios de algunas tutoras, la alerta surgió luego que sus hijos les mostraron conversaciones de WhatsApp en las que, presuntamente, un alumno de la misma escuela presuntamente envió amenazas a varios de sus compañeros.

La inquietud aumentó porque algunos de los mensajes estarían acompañados de imágenes en las que se observan supuestas armas de fuego, situación que generó temor entre los padres ante la posibilidad de que las amenazas pudieran trascender del ámbito virtual.

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Solicitaron que tanto el alumno señalado como los estudiantes que pudieran haberse visto afectados reciban atención psicológica y acompañamiento especializado, con el propósito de prevenir cualquier situación de violencia y garantizar un entorno seguro dentro de la escuela. Indicaron que permaneceán atentas y esperan respuesta del plantel.