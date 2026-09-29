Suprema Corte de EU permite a Trump reactivar deportaciones rápidas a terceros países

La Suprema Corte de Estados Unidos permitió este martes 29 de septiembre que la administración del presidente Donald Trump reactive de manera temporal las deportaciones rápidas de migrantes hacia terceros países, mientras el máximo tribunal analiza la legalidad del programa.

La decisión fue adoptada por seis votos contra tres. Los jueces de la mayoría conservadora respaldaron la solicitud del gobierno, mientras que Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron. La Corte tiene previsto escuchar los argumentos del caso en diciembre.

La resolución suspende, por ahora, fallos de tribunales inferiores que obligaban a las autoridades migratorias a informar previamente a las personas sobre el país al que serían enviadas y permitirles impugnar el traslado antes de su expulsión.

¿Qué cambia con la decisión de la Suprema Corte?

Con esta resolución, el gobierno de Trump puede continuar temporalmente con el envío de migrantes a países distintos de sus naciones de origen, incluso cuando no tengan vínculos previos con esos destinos.

La administración argumentó que las restricciones judiciales afectaban su capacidad para ejecutar expulsiones, particularmente en casos en los que los países de origen no aceptan el retorno de determinadas personas.

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El expediente ante la Suprema Corte corresponde al caso Department of Homeland Security v. D.V.D., presentado formalmente ante el tribunal el 24 de septiembre.

Más de 25 mil migrantes han sido enviados a terceros países

De acuerdo con información recopilada por medios y organizaciones citada en el caso, alrededor de 25 mil personas han sido deportadas a más de dos decenas de terceros países bajo esta política. Entre los destinos utilizados aparecen naciones de África, América Latina y otras regiones.

Organizaciones defensoras de migrantes han advertido sobre posibles riesgos de persecución, encarcelamiento o malos tratos en algunos de esos países.

El gobierno estadounidense sostiene, en contraste, que los traslados se realizan mediante acuerdos que incluyen compromisos sobre la seguridad de las personas deportadas.

The US Supreme Court for now let the Trump administration resume deporting undocumented people to countries other than their own with little if any notice https://t.co/0B8woseq18 — Bloomberg (@business) September 29, 2026

La decisión definitiva llegará después de diciembre

La resolución de este martes no resuelve de fondo la controversia.

La Suprema Corte analizará en diciembre si la política es compatible con las garantías procesales de los migrantes y si los tribunales inferiores tenían facultades para imponer restricciones amplias sobre las deportaciones a terceros países.

Hasta que exista un fallo definitivo, la administración Trump podrá mantener activo el programa bajo las condiciones autorizadas temporalmente por la Corte.

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