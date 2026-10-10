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¡Falsa alarma! Confunden cambio de cajero automático con robo y movilizan a policías en Campeche

La elegiría porque tiene un giro inesperado, genera curiosidad y deja claro que no ocurrió ningún robo. Además, utiliza palabras clave como cajero automático, robo, policías y Centro de Campeche.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

10 de oct de 2026

1 min

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Una llamada de alerta movilizó a corporaciones de seguridad en el Centro Histórico de Campeche.
Una llamada de alerta movilizó a corporaciones de seguridad en el Centro Histórico de Campeche. / Dismar Herrera

Un reporte ciudadano sobre el supuesto robo de un cajero automático movilizó a elementos de seguridad en la zona centro, luego de que un reportante señalara que un grupo de individuos presuntamente arrancaba el equipo de una central bancaria.

Un motociclista fue exhibido por presunto acoso a una menor de edad en la vía pública de Campeche.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 57, a la altura de la 10, donde el ciudadano alertó a las autoridades, lo que derivó en la implementación de un dispositivo de seguridad para ubicar a los presuntos responsables.

Elementos de la Policía Turística interceptaron a los sospechosos y los retuvieron durante algunos minutos para verificar la situación, donde posteriormente se confirmó que las personas realizaban un cambio del cajero automático y contaban con los permisos correspondientes, por lo que no se trataba de un robo.

Mientras tanto, el reportante dejó de responder las llamadas de las autoridades.

JGH

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