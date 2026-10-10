¡Falsa alarma! Confunden cambio de cajero automático con robo y movilizan a policías en Campeche

Un reporte ciudadano sobre el supuesto robo de un cajero automático movilizó a elementos de seguridad en la zona centro, luego de que un reportante señalara que un grupo de individuos presuntamente arrancaba el equipo de una central bancaria.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 57, a la altura de la 10, donde el ciudadano alertó a las autoridades, lo que derivó en la implementación de un dispositivo de seguridad para ubicar a los presuntos responsables.

Elementos de la Policía Turística interceptaron a los sospechosos y los retuvieron durante algunos minutos para verificar la situación, donde posteriormente se confirmó que las personas realizaban un cambio del cajero automático y contaban con los permisos correspondientes, por lo que no se trataba de un robo.

Mientras tanto, el reportante dejó de responder las llamadas de las autoridades.

JGH