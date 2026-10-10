Trata de personas golpea a Quintana Roo: 456 investigaciones y 141 detenidos, revela Fiscalía

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que Quintana Roo está entre los estados con más casos de trata de personas en el país.

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“No solamente en Tlaxcala, en Quintana Roo también, que es una de las entidades con mayores problemas relacionados con la trata y particularmente de infantes, de niños”, aseguró.

Destacó que su Gobierno mantiene una coordinación permanente con las autoridades de Quintana Roo para combatir la trata de personas, delito por el que se han realizado diversas detenciones en la entidad. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que existe colaboración entre el Gobierno federal y la administración estatal para atender esta problemática.

Se destacó la presencia de ciudadanos extranjeros entre los presuntos responsables detenidos en la entidad. / Por Esto!

Sin precisar el número de arrestos ni las circunstancias de cada caso, indicó que las instancias de ambos niveles mantienen acciones para enfrentar este ilícito.

“Hay muchos detenidos; algunos son incluso ciudadanos extranjeros de los que han sido detenidos”, declaró. Sus comentarios se dieron en el contexto de la presentación de un decreto para prohibir contenidos violentos y sexuales dirigidos a niños y adolescentes en plataformas digitales.

La titular del Ejecutivo federal también destacó que la Secretaría de las Mujeres ha brindado atención a familias que han denunciado posibles hechos relacionados con la explotación de personas. Asimismo, reiteró que la Federación continuará colaborando con las autoridades locales para atender los reportes y dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Al momento de sus declaraciones, no se habían proporcionado cifras actualizadas sobre las aprehensiones ni información adicional acerca de los expedientes mencionados en Quintana Roo.

De acuerdo con el informe presentado el 2 de octubre del 2026, durante la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional contra los Delitos en Materia de Trata de Personas, la Fiscalía General del Estado (FGE) acumuló, del 1 de julio del 2023 al 15 de septiembre del 2026, un total de 456 carpetas de investigación y 221 cateos en bares, restaurantes y domicilios. Además, reportó 141 personas detenidas y mil 207 víctimas rescatadas, de las cuales 151 eran menores de edad.

La FGE de Quintana Roo acumula 456 investigaciones por trata entre julio de 2023 y septiembre de 2026. / Por Esto!

Del total de víctimas, 945 eran mexicanas y 262 extranjeras. Asimismo, se informó que 34 personas recibieron sentencias con penas de hasta 30 años de prisión.

La FGE también dio cuenta de dos cateos efectuados semanas atrás en Benito Juárez, donde fueron localizadas seis mujeres —dos mexicanas, un par de venezolanas y las otras paraguayas— presuntas víctimas de trata en la modalidad de prostitución ajena. Según la información oficial, habían sido captadas con promesas de empleo en el sector turístico.

Durante las diligencias, una mujer y un hombre fueron detenidos en un operativo coordinado con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Municipal. El caso derivó en la vinculación a proceso de los señalados, quienes quedaron bajo prisión preventiva.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno informó sobre la presentación del “Protocolo de Detección para Salvaguarda de Niñas, Niños y Adolescentes en Eventos Masivos”. También dio a conocer que la campaña “Tarjeta Roja contra la Explotación Sexual Infantil” acumula 149 mil 270 impactos en aeropuertos, sistemas de transporte y terminales del Tren Maya.

JGH