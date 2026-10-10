Erosión amenaza el Boulevard Bahía de Chetumal; destinarán 1.3 millones de pesos para repararlo

La erosión que afecta al Boulevard Bahía, particularmente en el tramo cercano a Calderitas, obligará a destinar alrededor de 1.3 millones de pesos para rehabilitar la zona dañada y colocar una escollera que ayude a contener el embate del oleaje. La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) prevé utilizar recursos de un fideicomiso enfocado en el manejo costero, mientras gestiona ante la autoridad federal la autorización para intervenir sin pasar por el procedimiento ambiental ordinario.

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El titular de la SEMA, Óscar Rébora Aguilera, señaló que el deterioro requiere atención urgente, por lo que la dependencia presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un aviso de no requerimiento de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). La solicitud busca que, por tratarse de una situación de emergencia, los trabajos puedan ejecutarse sin esperar los tiempos habituales de evaluación.

Como referencia, el funcionario recordó que la autorización de la MIA para la recuperación de 33.5 kilómetros de litoral tardó cerca de año y medio. Un plazo de esa magnitud, indicó, resulta incompatible con las condiciones de un área donde la erosión continúa avanzando y el daño podría agravarse.

Una vez que se resuelva la petición, comenzarán los trabajos para restablecer el tramo afectado y colocar una escollera, una estructura formada por rocas que permite amortiguar la fuerza del oleaje y reducir el desgaste de la orilla. El funcionario precisó que la tecnología que se utilizará se revisa directamente con la Semarnat, a fin de que la solución cuente con el aval técnico de la autoridad federal. Hasta el momento, no se ha informado cuándo podrían iniciar las obras.

La Manifestación de Impacto Ambiental es un documento técnico que debe presentarse ante la Semarnat para evaluar los posibles efectos de determinadas obras o actividades sobre los ecosistemas. En él se describen las características y ubicación del proyecto, sus posibles repercusiones sobre el suelo, el agua, la vegetación y la fauna, así como las medidas para prevenir, reducir o compensar los daños.

Este procedimiento se encuentra previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y cobra especial relevancia en zonas costeras de valor ecológico, como el litoral de la Bahía de Chetumal. Por ello, la solicitud de un aviso de no requerimiento busca que la obra quede exenta de presentar la MIA, siempre que se acrediten las condiciones que permitan aplicar esa excepción.

Mientras se resuelve el trámite, el deterioro del Boulevard Bahía ya es visible para quienes transitan por la zona. En varios tramos, principalmente cerca de Calderitas, la fuerza de las olas ha causado daños en la infraestructura y ha provocado que parte de la banqueta ceda, lo que evidencia la afectación que enfrenta la franja costera.

JGH