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Jorge Portilla Mánica anuncia registro como aspirante a coordinación de Morena en Tulum

El séptimo regidor de Tulum anunció su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Por Redacción Por Esto!

10 de oct de 2026

1 min

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Jorge Portilla Mánica busca la Coordinación Municipal de Morena en Tulum rumbo a 2027
Jorge Portilla Mánica busca la Coordinación Municipal de Morena en Tulum rumbo a 2027 / Especial

Jorge Portilla Mánica, actual séptimo regidor del Ayuntamiento de Tulum, anunció su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en ese municipio de Quintana Roo, con miras al proceso electoral de 2027.

Con este anuncio, Portilla Mánica se suma públicamente a los perfiles interesados en participar en la organización territorial de Morena en Tulum, en una etapa previa a las definiciones políticas relacionadas con los próximos comicios.

Nabil Eljure Terrazas anunció su inscripción en el proceso para definir la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Othón P. Blanco.

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El registro forma parte de los movimientos políticos que comienzan a hacerse públicos rumbo a 2027. Sin embargo, participar en este proceso no representa una designación automática como coordinador ni garantiza una candidatura para un cargo de elección popular.

La definición de la coordinación municipal dependerá de los procedimientos y las decisiones correspondientes dentro de Morena.

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De igual manera, cualquier eventual candidatura estará sujeta a los mecanismos internos del partido y a los procesos que se establezcan para la contienda electoral.

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