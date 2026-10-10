Alertan por peces muertos y agua contaminada por sargazo en Xcalak, Quintana Roo

La acumulación de sargazo en las costas de Xcalak preocupa a los habitantes por la descomposición de la macroalga, que permanece durante semanas en la orilla, deteriora la calidad del agua y afecta a la fauna marina, señaló Sergio Beltrán Ojeda, representante del Comité Delegacional de la comunidad, quien también pidió mayor apoyo de la Secretaría de Marina (Marina) para atender el problema.

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Explicó que, al descomponerse, la talofita consume oxígeno disuelto en el agua y libera materia orgánica que altera las condiciones del ecosistema. Añadió que, en los puntos donde se concentra, pueden generarse sustancias como el sulfuro de hidrógeno, un gas que produce un olor similar al del huevo podrido.

De acuerdo con Beltrán Ojeda, los efectos pueden observarse en el cambio de color y la turbidez del agua, condiciones que perjudican a peces, crustáceos y otras especies que requieren niveles adecuados de oxígeno para sobrevivir.

Entre las señales más evidentes del deterioro mencionó la aparición de peces muertos, fenómeno que atribuyó a la reducción del oxígeno y a la pérdida de calidad del agua. Advirtió que el daño puede pasar inadvertido hasta que la fauna marina ya presenta afectaciones.

El representante comunitario indicó que las labores de extracción de sargazo de la Marina se concentran principalmente en Mahahual, por lo que, aseguró, Xcalak no recibe suficiente respaldo institucional frente al volumen de alga que llega a sus costas.

Asimismo, cuestionó la falta de atención por parte del personal de la Marina asignado a esa localidad y sostuvo que la cantidad de sargazo acumulado ha rebasado la capacidad de respuesta de los habitantes.

Por ello, pidió que las autoridades consideren las necesidades de la comunidad y refuercen las acciones para retirar la macroalga, debido a que Xcalak depende de la pesca y el turismo, actividades vinculadas con las condiciones ambientales de la zona.

La localidad se ubica en el extremo sur de la Costa Maya, en el municipio de Othón P. Blanco, cerca de la frontera con Belice. Se encuentra sobre una franja de tierra entre el mar Caribe y una laguna costera, aproximadamente a 55 kilómetros al sur de Mahahual y a unos 130 kilómetros por carretera de Chetumal.

JGH