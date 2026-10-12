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Trasladan a hospitales de la capital de Campeche a dos heridos de bala en Sabancuy; uno está crítico

Un ataque en un rancho de Sabancuy dejó un muerto y dos heridos graves. Los sobrevivientes fueron trasladados de emergencia al Hospital General y Manuel Campos en la capital.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

12 de oct de 2026

1 min

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Un ataque directo en un rancho de la zona rural de Sabancuy dejó un saldo de un hombre ejecutado y dos heridos.
Un ataque directo en un rancho de la zona rural de Sabancuy dejó un saldo de un hombre ejecutado y dos heridos. / Dismar Herrera

Un hombre fue ejecutado y dos más resultaron heridos de bala durante un ataque directo en un rancho de Sabancuy, municipio de Carmen, donde debido a la gravedad de sus lesiones, los sobrevivientes fueron trasladados a diferentes hospitales de la ciudad capital.

Un ataque armado en la carretera Sabancuy - Chicbul dejó un saldo de un hombre muerto y dos heridos graves.

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Ataque armado en la carretera Sabancuy-Chicbul deja un muerto y dos heridos graves

Los hechos ocurrieron en la zona rural de Sabancuy, donde las tres víctimas fueron llevadas inicialmente al hospital de la localidad para recibir atención médica, donde posteriormente, los dos heridos fueron derivados a la ciudad capital para continuar con su atención.

Uno de los lesionados, quien presentaba heridas de mayor gravedad y cuyo estado fue reportado como crítico, fue trasladado al Hospital General, mientras que el otro fue ingresado al hospital Manuel Campos.

JGH

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