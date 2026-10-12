Trasladan a hospitales de la capital de Campeche a dos heridos de bala en Sabancuy; uno está crítico

Un hombre fue ejecutado y dos más resultaron heridos de bala durante un ataque directo en un rancho de Sabancuy, municipio de Carmen, donde debido a la gravedad de sus lesiones, los sobrevivientes fueron trasladados a diferentes hospitales de la ciudad capital.

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Los hechos ocurrieron en la zona rural de Sabancuy, donde las tres víctimas fueron llevadas inicialmente al hospital de la localidad para recibir atención médica, donde posteriormente, los dos heridos fueron derivados a la ciudad capital para continuar con su atención.

Uno de los lesionados, quien presentaba heridas de mayor gravedad y cuyo estado fue reportado como crítico, fue trasladado al Hospital General, mientras que el otro fue ingresado al hospital Manuel Campos.

JGH