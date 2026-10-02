Hermanos detenidos por ataque en secundaria de Torreón podrían enfrentar hasta 50 años de prisión

Los dos jóvenes detenidos por el ataque ocurrido en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, permanecen a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, que integra la carpeta de investigación para determinar los delitos que podrían imputarles.

Las autoridades estatales han confirmado que se trata de dos hermanos de 18 años y exalumnos del plantel.

El ataque del jueves 1 de octubre dejó sin vida a la subdirectora de la escuela y provocó lesiones a otras cuatro personas, entre ellas un estudiante.

De acuerdo con información publicada este viernes, los probables responsables podrían enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión, aunque la sanción dependerá de los delitos que el Ministerio Público logre acreditar y de las determinaciones judiciales posteriores.

¿Qué se sabe de los detenidos por el ataque en Torreón?

La Fiscalía de Coahuila informó que los dos hermanos ingresaron al plantel durante el cambio de clases y agredieron a integrantes de la comunidad escolar.

Las primeras investigaciones indican que utilizaron armas blancas y petardos durante la agresión. El fiscal Federico Fernández Montañez señaló desde el jueves que, hasta ese momento, no existían elementos para confirmar el uso de armas de fuego.

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Las autoridades también investigan el contexto personal de ambos jóvenes, así como su actividad en internet y redes sociales. Cualquier posible relación entre el contenido que consultaban y el ataque permanece como una línea de investigación y no constituye, hasta ahora, una conclusión judicial.

Fiscalía investiga el móvil del ataque

Los peritos continúan con la revisión del plantel, la recopilación de indicios y las declaraciones correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos y cuál fue el motivo de la agresión.

¡LOS DEJARON SOLOS! 👇

🚨huyeron los padres y la familia de los gemelos que atacaron y mataron en la Secundaria General No. 13 en #Torreón #Coahuila por temor a ser linchados.

A los hermanos nadie los ha reclamado, vecinos del ejido La Unión señalan que ya no hay nadie en la… pic.twitter.com/WgJC4A2mNT — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) October 2, 2026

El fiscal de Coahuila señaló que los detenidos eran exalumnos y que se investigaba si existía algún conflicto previo con la institución.

Uno de los estudiantes lesionados fue localizado dentro de los sanitarios y recibió atención médica después del ataque. El resto de las personas heridas también fue trasladado para recibir atención.

La situación jurídica de los dos detenidos deberá definirse conforme avance el proceso ante el Ministerio Público y posteriormente ante la autoridad judicial.

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