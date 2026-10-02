Mujer resulta herida con un arma punzocortante y es trasladada a un hospital en Tulum

Una mujer resultó lesionada con un arma punzocortante en el abdomen en un inmueble ubicado en la colonia irregular Andrés Manuel López Obrador, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal Preventiva y paramédicos, quienes la trasladaron al Hospital de Tulum para recibir atención médica.

El hecho fue reportado a través del número de emergencias 911 en la calle Primera Sur, en las inmediaciones de la avenida Cobá y la calle Escorpio. Tras recibir el aviso sobre una persona lesionada, unidades de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación.

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Al arribar, los cuerpos de emergencia localizaron a una mujer que presentaba una lesión en la zona abdominal presuntamente producida por un objeto punzocortante. Paramédicos de la empresa RUUM realizaron la valoración inicial y posteriormente determinaron trasladarla a un hospital para una revisión médica especializada y establecer la gravedad de la herida.

De acuerdo con lo observado en el lugar, la mujer logró salir por su propio pie de una cuartería donde presuntamente ocurrieron los hechos y posteriormente abordó la ambulancia. La unidad médica salió del sitio escoltada por una patrulla de Seguridad Pública mientras la lesionada era llevada al nosocomio.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni se ha establecido quién habría causado la lesión. Tampoco se ha confirmado si el incidente estuvo relacionado con una riña, algún conflicto entre particulares u otra situación, por lo que será necesario esperar el resultado de las primeras investigaciones.

La zona permaneció bajo presencia de elementos policiales mientras se recababa información para determinar cómo se desarrollaron los hechos. De igual manera, no se había dado a conocer la posible identificación de alguna persona relacionada con la agresión ni se reportaban detenciones.