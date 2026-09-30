Ruta por Campeche en Tren Maya: ¿cómo visitar Calakmul, Edzná y la capital en un fin de semana?

Campeche puede convertirse en una ruta de fin de semana para quienes buscan combinar la ciudad amurallada con dos de los principales atractivos arqueológicos del estado: Edzná y Calakmul. El Tren Maya facilita parte de los traslados, aunque para aprovechar el viaje es necesario considerar conexiones terrestres.

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La primera parada puede ser la ciudad de San Francisco de Campeche, donde se concentra buena parte de los atractivos del Centro Histórico. La ruta puede comenzar con un recorrido por la zona amurallada, la Puerta de Tierra, la Puerta de Mar, los baluartes, la Catedral y el malecón. La propia oferta turística oficial recomienda dedicar un día a conocer la capital campechana antes de continuar hacia las zonas arqueológicas.

Edzná, una parada clave

Para el segundo día, una de las opciones es visitar Edzná, zona arqueológica ubicada aproximadamente a 55 kilómetros de la ciudad de Campeche. El sitio abre todos los días de 8:00 a 17:00 horas, con último acceso a las 16:30 horas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH.

El segundo día contempla la visita a Edzná, sitio arqueológico famoso por su sistema hidráulico y el Edificio de los Cinco Pisos.

La zona arqueológica destaca por sus edificios monumentales y por el sistema hidráulico desarrollado por los antiguos habitantes mayas. Entre sus principales estructuras se encuentra el Edificio de los Cinco Pisos, además de la Gran Acrópolis y otras construcciones distribuidas en el sitio.

El Tren Maya contempla la estación Edzná dentro de su infraestructura en Campeche. Sin embargo, es importante revisar el horario correspondiente antes de viajar, ya que la programación publicada actualmente por el Tren Maya puede variar y no todas las corridas hacen las mismas paradas.

¿Y cómo llegar a Calakmul?

Aquí está uno de los puntos más importantes para organizar la ruta.

Calakmul no está a unos minutos de la estación del Tren Maya. La infraestructura ferroviaria cuenta con un paradero denominado Calakmul y con la estación Xpujil, pero la zona arqueológica se encuentra dentro de la Reserva de la Biósfera y requiere continuar el recorrido por carretera.

Calakmul requiere conexiones terrestres obligatorias, ya que el sitio está dentro de la Reserva de la Biósfera a 116 km de Xpujil.

La propia guía del Tren Maya señala que la zona arqueológica de Calakmul se encuentra a unos 116 kilómetros de Xpujil, mientras que el Hotel Tren Maya Calakmul se localiza a unos 10 kilómetros del sitio arqueológico.

Por ello, quienes quieran conocer Calakmul deben contemplar un traslado terrestre adicional desde la zona de Xpujil o desde el paradero correspondiente. El Tren Maya identifica a Xpujil como un punto de partida para conocer distintos sitios arqueológicos de la región, entre ellos Xpujil, Becán, Chicanná y otros vestigios del municipio de Calakmul.

Una ruta posible para el fin de semana

Una forma de organizar el viaje sería comenzar el viernes con la llegada a San Francisco de Campeche y dedicar la tarde y noche a recorrer el Centro Histórico y el malecón.

El sábado puede utilizarse para visitar Edzná desde Campeche. Debido al horario de apertura del sitio, lo recomendable es salir temprano para aprovechar las primeras horas del día y evitar las temperaturas más elevadas.

Después de regresar a Campeche, el viajero puede continuar su recorrido por la ciudad o trasladarse hacia la zona de Calakmul para pasar la noche más cerca del siguiente destino.

El domingo quedaría reservado para Calakmul. El sitio abre de lunes a domingo de 8:00 a 17:00 horas y el último acceso está establecido a las 16:00 horas. Además de la cuota del INAH, existe un cobro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por lo que el visitante debe considerar ambos conceptos dentro de su presupuesto.

¿Cuánto cuesta entrar a Edzná y Calakmul?

Para 2026, el INAH establece para Edzná una cuota de 105 pesos para visitantes nacionales y 210 pesos para extranjeros. Los domingos, los mexicanos tienen acceso gratuito, de acuerdo con las condiciones publicadas por el instituto.

En 2026, las entradas al INAH tienen un costo de 105 pesos para nacionales, contando con acceso gratuito los domingos para mexicanos.

En Calakmul, el INAH establece una cuota de 105 pesos para visitantes nacionales y 210 pesos para extranjeros. A esto se suma la cuota de la CONANP, que aparece publicada en 215 pesos como tarifa general y 110 pesos para nacionales y extranjeros residentes en México.

Esto significa que, antes de emprender el recorrido, conviene considerar no solamente el costo del Tren Maya, sino también entradas, transporte terrestre, hospedaje y alimentos.

El punto clave: no todo el recorrido se hace en tren

Aunque el Tren Maya permite acercarse a diferentes atractivos de Campeche, no sustituye todos los traslados por carretera.

La ruta es factible en dos días combinando el Tren Maya con transporte terrestre

La información oficial del sistema ferroviario identifica a Edzná como uno de los destinos vinculados con la estación de ese nombre y a Xpujil como punto de partida para conocer las zonas arqueológicas del municipio de Calakmul.

Además, los horarios oficiales publicados actualmente muestran distintas corridas entre San Francisco de Campeche, Mérida, Palenque, Escárcega, Chetumal y otros puntos, por lo que es necesario consultar la programación vigente antes de comprar el boleto.

El Tren Maya permite adquirir boletos mediante su página oficial, aplicación móvil, WhatsApp, línea telefónica, taquillas y máquinas expendedoras. La empresa también señala que las tarifas pueden variar dependiendo de la ruta, fecha y disponibilidad.

¿Vale la pena hacer la ruta en un fin de semana?

Sí es posible plantear un fin de semana con Campeche, Edzná y Calakmul, pero no como un recorrido exclusivamente ferroviario. La clave está en combinar el Tren Maya con transporte terrestre y, especialmente para Calakmul, planear con anticipación los traslados dentro de la selva.

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Para quien disponga solamente de dos días completos, la ruta exige organizar muy bien los horarios. Para un viaje más relajado, ampliar la estancia permitiría dedicar más tiempo a cada destino y reducir los traslados apresurados.

La ventaja es que el recorrido permite combinar en pocos días tres experiencias distintas: la arquitectura colonial de San Francisco de Campeche, el patrimonio maya de Edzná y la selva de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, uno de los grandes atractivos arqueológicos del sureste mexicano.

JGH