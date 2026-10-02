Como preparar el xec, la ensalada yucateca de temporada en octubre

Con la llegada de octubre, las cocinas de Yucatán comienzan a recuperar algunos de los sabores tradicionales vinculados con la temporada de Hanal Pixán, entre ellos el xec, una ensalada de frutas cítricas que destaca por su preparación sencilla, fresca y de sabor agridulce.

El xec es un platillo tradicional de la gastronomía yucateca que suele prepararse con mandarina, naranja dulce, jícama, chile en polvo y cilantro, aunque los ingredientes pueden variar de acuerdo con la región y el gusto de cada familia. Su nombre proviene de una palabra maya relacionada con la acción de revolver o mezclar.

Además de ser una preparación fácil de hacer en casa, el xec suele aparecer durante octubre y noviembre como parte de las comidas y reuniones familiares relacionadas con las tradiciones del Hanal Pixán, cuando los cítricos y otros productos de temporada adquieren especial presencia.

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Ingredientes para preparar el xec yucateco

Para preparar una porción familiar de esta ensalada de temporada se necesitan:

2 naranjas dulces

2 mandarinas

1 jícama mediana

1 o 2 limones

Chile en polvo al gusto

Cilantro fresco picado

Sal al gusto

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La cantidad de cada ingrediente puede modificarse dependiendo de qué tan cítrica, dulce o picante se prefiera la ensalada.

Cómo preparar el xec paso a paso

Primero, pela las naranjas y mandarinas y retira las semillas. Después, corta los gajos en trozos pequeños o medianos.

Pela la jícama y córtala en cubos o tiras delgadas para que pueda mezclarse fácilmente con los cítricos.

Coloca todos los ingredientes en un recipiente amplio y agrega cilantro picado, jugo de limón, chile en polvo y una pizca de sal.

Finalmente, mezcla cuidadosamente hasta integrar todos los ingredientes. Lo recomendable es dejar reposar el xec unos minutos antes de servirlo para que los sabores se incorporen.