Síguenos

Última hora

México

Embajada de Estados Unidos alerta a sus ciudadanos por marcha del 2 de octubre en CDMX

Yucatán

Como preparar el xec, la ensalada yucateca de temporada en octubre

El xec es una tradicional ensalada yucateca de frutas cítricas que se prepara en octubre y forma parte de los sabores de la temporada de Hanal Pixán.

Por Redacción Por Esto!

2 de oct de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Esta ensalada yucateca de temporada combina frutas cítricas, jícama y chile
Esta ensalada yucateca de temporada combina frutas cítricas, jícama y chile / Especial

Con la llegada de octubre, las cocinas de Yucatán comienzan a recuperar algunos de los sabores tradicionales vinculados con la temporada de Hanal Pixán, entre ellos el xec, una ensalada de frutas cítricas que destaca por su preparación sencilla, fresca y de sabor agridulce.

El xec es un platillo tradicional de la gastronomía yucateca que suele prepararse con mandarina, naranja dulce, jícama, chile en polvo y cilantro, aunque los ingredientes pueden variar de acuerdo con la región y el gusto de cada familia. Su nombre proviene de una palabra maya relacionada con la acción de revolver o mezclar.

Además de ser una preparación fácil de hacer en casa, el xec suele aparecer durante octubre y noviembre como parte de las comidas y reuniones familiares relacionadas con las tradiciones del Hanal Pixán, cuando los cítricos y otros productos de temporada adquieren especial presencia.

Sisal celebra el Hanal Pixán con el Festival de las Ánimas 2026: habrá concursos y desfile

Noticia Destacada

Sisal prepara su Festival de las Ánimas 2026 con chalanas, música y tradiciones yucatecas

Ingredientes para preparar el xec yucateco

Para preparar una porción familiar de esta ensalada de temporada se necesitan:

  • 2 naranjas dulces
  • 2 mandarinas
  • 1 jícama mediana
  • 1 o 2 limones
  • Chile en polvo al gusto
  • Cilantro fresco picado
  • Sal al gusto
El mucbipollo conserva ingredientes y técnicas de la cocina tradicional maya

Noticia Destacada

Llega octubre y los yucatecos ya esperan este tradicional platillo de sabor maya

La cantidad de cada ingrediente puede modificarse dependiendo de qué tan cítrica, dulce o picante se prefiera la ensalada.

Cómo preparar el xec paso a paso

Primero, pela las naranjas y mandarinas y retira las semillas. Después, corta los gajos en trozos pequeños o medianos.

Pela la jícama y córtala en cubos o tiras delgadas para que pueda mezclarse fácilmente con los cítricos.

Coloca todos los ingredientes en un recipiente amplio y agrega cilantro picado, jugo de limón, chile en polvo y una pizca de sal.

Finalmente, mezcla cuidadosamente hasta integrar todos los ingredientes. Lo recomendable es dejar reposar el xec unos minutos antes de servirlo para que los sabores se incorporen.

Te puede interesar