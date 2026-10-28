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Intentan extorsionar a tres jóvenes en el Centro de Campeche; llamadas tenían lada de Cancún

Tres jóvenes fueron auxiliadas por la Policía Estatal en el Parque Principal de Campeche tras recibir llamadas de extorsión desde Cancún; solo una interpuso denuncia en Fiscalía.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

28 de oct de 2026

1 min

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Tres jóvenes sufrieron un intento de extorsión telefónica en el centro de la ciudad de Campeche.
Tres jóvenes sufrieron un intento de extorsión telefónica en el centro de la ciudad de Campeche. / Dismar Herrera

Tres jóvenes fueron víctimas de un intento de extorsión telefónica mientras se encontraban en la zona centro de la ciudad, donde recibieron llamadas en las que les exigían dinero y que, según reportaron, provenían de una lada de Cancún, Quintana Roo.

Un empleado de gasolinera sufrió un accidente mientras despachaba combustible en la avenida Gobernadores.

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Los hechos ocurrieron en el parque principal, ubicado sobre la calle 8, entre las calles 10 y 12.

Hasta el lugar llegaron elementos de la Policía Estatal, agentes turísticos y personal de Zazil para asistir a las víctimas.

De las tres afectadas, únicamente una acudió a la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia correspondiente, mientras que las otras dos no realizaron el trámite.

JGH

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