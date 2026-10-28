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Congreso de Yucatán reconoce a Arsenio Hernández Flota como Médico del Año

El cirujano pediatra Arsenio Enrique Hernández Flota fue reconocido como el Médico del Año por el Congreso de Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

28 de oct de 2026

1 min

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Congreso de Yucatán reconoce a Arsenio Hernández Flota como Médico del Año
Congreso de Yucatán reconoce a Arsenio Hernández Flota como Médico del Año / Especial

El cirujano pediatra Arsenio Enrique Hernández Flota recibió el Reconocimiento al Médico del Año, otorgado por el Congreso del Estado de Yucatán, en distinción a sus más de 30 años de servicio dedicados a la atención de la salud de niñas y niños.

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La entrega del reconocimiento estuvo encabezada por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal, la diputada Naomi Peniche; el secretario de Salud de Yucatán, Alberto Alcocer Gamboa, quien acudió en representación del gobernador Joaquín Díaz Mena; y el magistrado Gerardo Chacón Tuyub, representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

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Con esta distinción, el Poder Legislativo reconoció la trayectoria del especialista en cirugía pediátrica y su labor durante más de tres décadas en favor de la salud de las infancias yucatecas.

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