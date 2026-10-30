Cuauhtémoc Cárdenas llegó a Bellas Artes para homenaje de cuerpo presente; lo reciben con aplausos

Los restos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano llegaron este viernes 30 de octubre de 2026 al Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, donde se le rinde un homenaje de cuerpo presente tras su fallecimiento a los 92 años.

Alrededor de las 13:30 horas, la carroza fúnebre ingresó al patio del recinto cultural para iniciar los preparativos de la ceremonia dedicada al fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Personal especializado descendió el ataúd de color café, cubierto con la bandera de México, mientras familiares del excandidato presidencial se preparaban para acompañar sus restos al interior del edificio.

Entre aplausos y gritos de "¡Viva Cárdenas!", ciudadanos recibieron el féretro del exjefe de Gobierno capitalino, quien falleció el miércoles 28 de octubre.

¿Cómo fue la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas a Bellas Artes?

El ataúd del ingeniero ingresó al Palacio de Bellas Artes acompañado por sus familiares, mientras algunos de los asistentes aplaudían para despedir al dirigente político.

En el interior del recinto también se escuchó música de violines como parte del recibimiento, previo al homenaje público organizado para recordar su trayectoria.

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La ceremonia fue preparada por la familia de Cárdenas en coordinación con la Secretaría de Cultura federal, encabezada por Claudia Curiel de Icaza.

¿Sheinbaum asistirá al homenaje de Cuauhtémoc Cárdenas?

Entre las autoridades cuya asistencia se esperaba durante la tarde de este viernes se encuentran la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum expresó su intención de acudir al homenaje, aunque aclaró que dependería de sus actividades oficiales programadas en el Estado de México e Hidalgo.

🔴 Así fue la llegada de los restos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y la primera guardia a cargo de la familia, con una ovación de un minuto por su memoria. 📹: Sofía Cruz https://t.co/8001d0AKfz — IMER Noticias (@IMER_Noticias) October 30, 2026

El homenaje en Bellas Artes está dedicado a Cuauhtémoc Cárdenas, quien fue tres veces candidato presidencial, gobernador de Michoacán y el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante voto popular.

La ceremonia permite a familiares, amigos y ciudadanos despedirse del político mexicano, cuya trayectoria estuvo vinculada con la apertura democrática y la formación del PRD.

IO