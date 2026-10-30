Paseo de las Ánimas 2026 en Mérida: Horarios, cierres viales y recorrido

Este viernes 30 de octubre será el tradicional Paseo de las Ánimas en el Centro de Mérida, por lo que se dio a conocer cuáles serán las calles cerradas y las rutas alternas.

Y es que el Paseo de las Ánimas inicia en el Cementerio General de Mérida, pasando por La Ermita y concluye en el Parque de San Juan.

Las actividades comenzarán desde las 18:00 horas, pero el cierre de calles comenzará desde las 10:00 de la mañana, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Norte: calles 56, 60, 68 y 72.

Sur: calles 50, 58, 54 y 74.

Oriente: calles 67, 63, 59 y 99.

Poniente: calles 103, 65, 57 y 61.

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Las rutas alternas serán de circulación al Norte sobre las calles 60, 66 y 72, del Sur la 62 y 70, de Oriente las 63 y 87, y del Poniente las 65 y 87.

Paseo de las Ánimas en Mérida

Uno de los eventos más esperados de las actividades culturales del Janal Pixán en Mérida es el Paseo de las Ánimas, un recorrido de personas caracterizadas de calaveras que parten desde el Cementerio General, donde se realizan otras actividades.

Se espera que más de 500 personas caracterizadas recorran la ciudad, donde se visitarán altares en el camino y cerrará con una magna vaquería.

La cita es el próximo viernes 30 de octubre a partir de las 18:00 horas, donde se prevé gran afluencia de personas en todas las actividades.

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El recorrido del 30 de octubre iniciará en la puerta del Cementerio General de la calle 66 a partir de las 20:00 horas.

Posteriormente, se tendrá el acceso del público al Cementerio General para disfrutar de la decoración y atractivos que será después de la salida de la procesión y finalizará a las 23:00 horas.