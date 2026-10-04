Tótems de emergencia llevan días fuera de servicio en Champotón

Desde hace varios días, los llamados “tótems” instalados en diferentes puntos de la cabecera, cuya función es activar el botón de pánico ante cualquier emergencia o situación de peligro, se encuentran fuera de servicio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado al respecto; no obstante en algunos sectores se observa personal realizando labores de mantenimiento, por lo que se descarta que se encuentren fuera de servicio de manera definitiva.

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Durante un recorrido por diferentes sectores, algunos ciudadanos compartieron su opinión sobre estos artefactos. La mayoría coincidió que nunca ha utilizado los botones de emergencia.

“Nunca he visto que alguien lo use por aquí. La verdad que fue una inversión que no sirvió para nada”, expresó Rita Morales desde la colonia Las Brisas.

Entre los sectores recorridos se pueden citar Chen Pec, El Arenal, San Patricio, Las Brisas, La Cruz y El Tajonal, sólo por citar algunas colonias.