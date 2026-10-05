Alumnos denuncian acoso y violencia digital; UACAM activa medidas de protección

La Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), encabezada por la rectora Fanny Guillermo Maldonado, respondió a las manifestaciones registradas en la Escuela Preparatoria 'Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy' donde alumnos denunciaron presunta violencia digital y acoso sexual, y aseguró que privilegiará en todo momento el interés superior de la infancia, así como la protección y seguridad de las y los estudiantes involucrados.

A través de un posicionamiento, la institución señaló que ha establecido medidas de protección y cuidado para salvaguardar de manera inmediata al alumnado, además de garantizar el resguardo de su identidad y el tratamiento reservado de la información relacionada con los procedimientos en curso. La Rectoría explicó que estas medidas buscan evitar que se obstaculicen las investigaciones y prevenir cualquier riesgo para la integridad o seguridad de las y los adolescentes.

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Respecto a los señalamientos relacionados con violencia, particularmente violencia de género, la UACAM indicó que estos casos son atendidos mediante las instancias y procedimientos establecidos por la propia institución. Añadió que las personas involucradas tendrán conocimiento y participación dentro de los procesos correspondientes, los cuales deberán resolverse conforme a las disposiciones aplicables.

La Rectoría precisó que la atención de estos casos se realiza bajo el Protocolo para la Identificación, Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género