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Alumnos denuncian acoso y violencia digital; UACAM activa medidas de protección

La UACAM informó que implementó medidas de protección para estudiantes de la Preparatoria Nazario tras manifestaciones por presuntos casos de violencia digital y acoso sexual.

Por Alejandro Balan

5 de oct de 2026

1 min

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UACAM fija postura ante denuncias de estudiantes de la Preparatoria Nazario
UACAM fija postura ante denuncias de estudiantes de la Preparatoria Nazario

La Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), encabezada por la rectora Fanny Guillermo Maldonado, respondió a las manifestaciones registradas en la Escuela Preparatoria 'Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy' donde alumnos denunciaron presunta violencia digital y acoso sexual, y aseguró que privilegiará en todo momento el interés superior de la infancia, así como la protección y seguridad de las y los estudiantes involucrados.

A través de un posicionamiento, la institución señaló que ha establecido medidas de protección y cuidado para salvaguardar de manera inmediata al alumnado, además de garantizar el resguardo de su identidad y el tratamiento reservado de la información relacionada con los procedimientos en curso. La Rectoría explicó que estas medidas buscan evitar que se obstaculicen las investigaciones y prevenir cualquier riesgo para la integridad o seguridad de las y los adolescentes.

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Respecto a los señalamientos relacionados con violencia, particularmente violencia de género, la UACAM indicó que estos casos son atendidos mediante las instancias y procedimientos establecidos por la propia institución. Añadió que las personas involucradas tendrán conocimiento y participación dentro de los procesos correspondientes, los cuales deberán resolverse conforme a las disposiciones aplicables.

La Rectoría precisó que la atención de estos casos se realiza bajo el Protocolo para la Identificación, Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género

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