Joven sufre profunda herida en brazo y mano en calles de la colonia Playón

Un joven identificado únicamente con el alias de “Dumbo”, a quien testigos señalan como presunto delincuente y con antecedentes delictivos, resultó gravemente lesionado con un objeto punzocortante la tarde de este domingo en calles de la colonia Playón.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el joven habría salido de la calle 62 y caminó en dirección a la avenida Malecón de la Caleta, mientras llevaba el brazo izquierdo envuelto en una playera blanca, la cual se encontraba completamente ensangrentada.

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Al llegar a las inmediaciones de un inmueble donde anteriormente operaba un centro nocturno, el joven terminó tendido sobre la banqueta, por lo que vecinos y testigos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes acordonaron y tomaron conocimiento de la situación, además de personal paramédico de Protección Civil, que acudió para brindarle los primeros auxilios.

Durante la valoración se confirmó que “Dumbo” presentaba una herida punzocortante de consideración en la mano y brazo izquierdo, presuntamente ocasionada con un arma blanca o algún objeto metálico. La lesión era profunda y, según se observó, dejaba expuestos tejidos y tendones, además de haberle provocado una importante pérdida de sangre.

El joven se encontraba visiblemente nervioso y desesperado por abandonar el sitio; sin embargo, los elementos policiacos le solicitaron permanecer ahí hasta que fuera valorado por los paramédicos.

Tras recibir atención inicial, los socorristas realizaron un vendaje para controlar la hemorragia y recomendaron su traslado inmediato a un hospital, debido a la gravedad de la lesión y al riesgo de infección y otras complicaciones.

Los paramédicos incluso le advirtieron que, de no recibir atención médica adecuada, una infección podría agravarse y poner en riesgo la extremidad afectada. Pese a las recomendaciones, el joven se negó a ser trasladado, descendió de la ambulancia y decidió continuar su camino por sus propios medios.

Hasta el momento no se ha establecido con precisión cómo ocurrieron los hechos ni quién habría provocado la lesión. El joven tampoco proporcionó mayores detalles sobre su presunto agresor o las circunstancias que derivaron en el ataque.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso, aunque no se informó si el afectado presentaría una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.