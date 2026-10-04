Hombre resulta lesionado en un pie tras cortarse con un vidrio en la colonia Manigua

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención a un hombre que sufrió una herida en uno de los pies y presentó un sangrado abundante, luego de cortarse presuntamente con un fragmento de vidrio en la colonia Manigua.

El hecho se registró sobre la calle 16 de Septiembre, entre las calles Emiliano Zapata y Vicente Guerrero, donde el masculino, identificado como Pablo Guzmán López, se encontraba sentado en una jardinera de un parque mientras presentaba un sangrado profuso en el pie.

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De acuerdo con su versión, momentos antes se habría lesionado accidentalmente con un vidrio; sin embargo, la herida aparentemente alcanzó un vaso sanguíneo, lo que provocó que comenzara a sangrar de manera abundante y que no pudiera controlar la hemorragia por sus propios medios.

Ante la situación, algunos compañeros que se encontraban con él solicitaron el apoyo de una ambulancia. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron una valoración inicial y procedieron a limpiar y curar la herida.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. / Por Esto.

Posteriormente, los socorristas colocaron un vendaje para ejercer presión sobre la zona afectada y lograr controlar el sangrado. Tras la atención prehospitalaria, determinaron que la lesión no representaba, en ese momento, una condición que ameritara su traslado a un hospital.

Los paramédicos también le proporcionaron indicaciones para continuar con los cuidados de la herida y le recomendaron evitar temporalmente el consumo de bebidas alcohólicas mientras tomaba los medicamentos que, en su caso, fueran indicados para controlar el dolor o la inflamación.

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Una vez que el sangrado quedó controlado y tras verificar que el hombre se encontraba estable, los paramédicos concluyeron la atención y se retiraron del lugar.

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