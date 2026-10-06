Volcadura de tráiler complica circulación en la Campeche-Carmen

Sin que hasta el momento se conozcan las causas, un tráiler sufrió una volcadura y terminó fuera de la cita de rodamiento sobre la carretera federal Campeche - Carmen, a la altura de Punta Xen.

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El hecho ocurrió la mañana de este martes alrededor de las 8:40 horas, y no se reportan personas lesionadas de gravedad, sólo daños materiales de consideración. El chofer terminó con algunos golpes, según reportes.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes procedieron a abanderar la zona.

Por su parte, grúas del servicio particular se encuentran realizando las maniobras para retirar la pesada unidad, las cuales van a detener el tráfico.