Casona se desploma parcialmente en San Francisco y alarma a vecinos

Una casona ubicada en el barrio de San Francisco terminó parcialmente colapsada y proyectándose al vacío, aparentemente debido al deterioro que presentaba su estructura, principalmente en los cimientos y el techo, situación que generó el temor entre vecinos de viviendas colindantes ante la posibilidad de que sus propiedades también hubieran resultado afectadas.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 10B entre Rosales y 45, donde vecinos reportaron el desplome de parte del inmueble y solicitaron la presencia de las autoridades para verificar que no existieran daños en las viviendas cercanas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía y personal de Protección Civil, quienes realizaron una inspección preventiva y delimitaron el acceso a la casona para evitar el ingreso de personas.