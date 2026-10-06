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Casona se desploma parcialmente en San Francisco y alarma a vecinos

Una casona del barrio de San Francisco sufrió un colapso parcial aparentemente por el deterioro de sus cimientos y techo, lo que generó preocupación entre vecinos por posibles afectaciones en viviendas colindantes.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

6 de oct de 2026

1 min

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Protección Civil acordona casona tras colapso parcial en San Francisco
Protección Civil acordona casona tras colapso parcial en San Francisco

Una casona ubicada en el barrio de San Francisco terminó parcialmente colapsada y proyectándose al vacío, aparentemente debido al deterioro que presentaba su estructura, principalmente en los cimientos y el techo, situación que generó el temor entre vecinos de viviendas colindantes ante la posibilidad de que sus propiedades también hubieran resultado afectadas.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 10B entre Rosales y 45, donde vecinos reportaron el desplome de parte del inmueble y solicitaron la presencia de las autoridades para verificar que no existieran daños en las viviendas cercanas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía y personal de Protección Civil, quienes realizaron una inspección preventiva y delimitaron el acceso a la casona para evitar el ingreso de personas.

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