“Un comunicado no basta”: exigen a la Universidad Autónoma de Campeche actuar por caso de alumnas afectadas

Desde la comisión de educación del Congreso del Estado, exigieron a la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), y a la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) que garanticen la seguridad e integridad de los alumnos que denunciaron ser víctimas de acoso sexual.

Luego de que el lunes alumnos de la preparatoria Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy realizaron una manifestación contra un compañero de clases, luego de que en un dispositivo electrónico encontraron fotografías de sus compañeras modificadas con inteligencia artificial para fabricar contenido de índole sexual.

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Al respecto, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Gaspar Nah Miss, afirmó que la máxima casa de estudios de Campeche, no debe de limitarse a condenar los actos a través de un comunicado, sino que debe de intervenir junto con un grupo dedicado a atender esta problemática desde el ámbito jurídico y psicológico.

A la par, el ministerio público debe dar seguimiento al tema y emprender la carpeta de investigación por los delitos que configuren, además de que los padres de familia deben acudir a la Fiscalía para ratificar la denuncia y que está pueda elevarse a carpeta de investigación.

Indicó que debe de procurarse el interés superior del menor, es decir, que las alumnas afectadas puedan sentirse seguras al interior de su aula, sin que se sientan acosadas.