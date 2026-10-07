Abandonó gatitos en carretera de Cmapeche y ahora deberá pagar veterinario, esterilización y alimento

Un grupo de gatitos fue rescatado luego de ser abandonado en las inmediaciones del kilómetro 14.5 de la carretera federal Campeche-Mérida, tras una denuncia ciudadana que permitió la intervención de las autoridades. El responsable fue detenido en flagrancia y quedó sujeto al procedimiento legal correspondiente. Para garantizar la atención inmediata de los animales, la denunciante y la representación

legal del imputado aceptaron un Acuerdo Reparatorio. El convenio establece una serie de obligaciones que deberá cumplir el responsable para reparar el daño ocasionado. La prioridad será garantizar la salud, alimentación y seguridad de los felinos.

Noticia Destacada ¡No quedó impune! Abandonó gatitos y ahora deberá responder por ellos

Entre las condiciones pactadas se encuentra el pago de todos los gastos de atención veterinaria en la clínica “CVC”, además de vacunas y desparasitantes internos y externos. El imputado también deberá cubrir la esterilización de los animales, así como su alimentación y resguardo.

El acuerdo establece, además, que deberá localizar y entregar al gatito que permaneció en el monte después del abandono. Con esta disposición se busca que ninguno de los animales afectados quede fuera de las medidas de protección. La localización y entrega del felino forma parte de las obligaciones asumidas por el imputado.

Como parte de la reparación del daño, el responsable deberá donar 20 bultos de croquetas de 25 kilogramos cada uno al santuario. La aportación representa

500 kilogramos de alimento para los animales que permanecen bajo resguardo. El compromiso quedó establecido dentro de las condiciones del Acuerdo Reparatorio.

En lugar de mantener a los animales a la espera de una sentencia, el acuerdo obliga al imputado a asumir los gastos derivados de su atención y protección. De esta manera, la reparación se enfoca en el bienestar de los animales.

Aunque el imputado obtuvo su libertad, el proceso penal no ha concluido y permanece sujeto a una etapa de prueba y estricta vigilancia. El acuerdo establece obligaciones cuyo cumplimiento deberá ser acreditado conforme a las condiciones pactadas.

La libertad, por tanto, queda sujeta al cumplimiento de los compromisos establecidos.

En caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de los puntos del convenio, el Acuerdo Reparatorio será cancelado de inmediato. Ante esa situación, se reactivará la integración y judicialización de la carpeta de investigación para continuar con el procedimiento penal correspondiente. Los datos del imputado fueron incorporados al Registro Nacional de Detenciones como parte de las actuaciones derivadas del caso