CFE adjudica 38 proyectos solares y eólicos en 16 estados, que sumarán más de 10 mil MW

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanzó en la ampliación de la capacidad de generación eléctrica del país con la adjudicación de 38 proyectos solares y eólicos en 16 estados, una estrategia que busca responder al crecimiento de la demanda y fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional.

La información fue presentada por la directora general de la empresa pública, Emilia Esther Calleja Alor, durante la conferencia matutina. El anuncio forma parte del programa de expansión eléctrica que contempla nuevas centrales y obras de infraestructura para los próximos años.

El plan oficial de fortalecimiento y expansión contempla una incorporación mucho mayor de capacidad: 32 mil 475 megawatts (MW) hacia 2030, de los cuales 22 mil 376 MW corresponderían a generación renovable.

¿En qué estados se construirán los proyectos de la CFE?

Las centrales solares y eólicas señaladas se distribuirán en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

La expansión contempla distintas tecnologías para atender las necesidades futuras del sistema eléctrico.

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Además de las fuentes renovables, la estrategia incluye centrales de ciclo combinado e hidroeléctricas, con el objetivo de complementar la generación y mantener capacidad suficiente ante el aumento del consumo.

La CFE ha señalado que el crecimiento de la generación limpia forma parte de la meta energética para 2030.

El gobierno federal plantea alcanzar una participación de 38 por ciento de generación eléctrica proveniente de fuentes renovables al final de ese periodo.

#MañaneraDelPueblo | La titular de la @SENER_mx, @LuzElena_GE, presentó los avances en materia eléctrica a dos años del gobierno de la presidenta @Claudiashein, con los que se consolida la electricidad como un insumo estratégico para el desarrollo con bienestar, integrando las subsidiarias de la @CFEmx para devolverle su vocación pública y carácter social. Prevalencia del Estado y proyección de generación: ➡️ La CFE garantizará al menos el 54% de la generación eléctrica pública nacional (y 46% privada). ➡️ Para el año 2030, el Estado generará el 61% de la energía del país gracias a inversiones históricas. — Canal Catorce (@canalcatorcemx) October 7, 2026

CFE también ampliará la red de transmisión

El crecimiento de las centrales requiere infraestructura para transportar la electricidad hacia los principales centros de consumo. Por ello, la CFE también desarrolla proyectos de transmisión y transformación.

La empresa ha informado sobre un portafolio de obras que contempla 138 líneas de transmisión y 249 subestaciones, dentro de su estrategia de expansión para 2026-2027.

De acuerdo con información de la propia CFE, las nuevas obras permitirán llevar la longitud de las líneas de alta tensión hasta 118 mil 266 kilómetros, una extensión equivalente a aproximadamente tres vueltas a la Tierra por el ecuador.

La combinación de nuevas centrales y una red de transmisión más amplia busca facilitar la incorporación de electricidad adicional al Sistema Eléctrico Nacional y atender el consumo de hogares, comercios, servicios e industrias.

#MañaneraDelPueblo | Avances en materia eléctrica a dos años del gobierno de la presidenta @Claudiashein: Infraestructura y ampliación de gasoductos: ➡️ Proyectos de la @CFEmx (53,812 mdp): ▪️ Cuxtal II: 307 MMpcd para abastecer de gas a la Península de #Yucatán desde #Tabasco. ▪️ Centauro del Norte (Tramo 1 y Tramo 2): 400 MMpcd de capacidad total entre #BajaCalifornia y #Sonora. ▪️ Re ruta Guaymas - El Oro: 510 MMpcd en #Sonora. ➡️ Proyectos de @CENAGAS_mx (87,093 mdp): ▪️ Coatzacoalcos II: 125 MMpcd (en desarrollo). ▪️ Naco - #Hermosillo - Guaymas: 3,200 MMpcd (en desarrollo). ▪️ Libramiento Reynosa: 320 MMpcd (gasoducto concluido, listo para inauguración). — Canal Catorce (@canalcatorcemx) October 7, 2026

Más generación para atender el crecimiento de la demanda

La expansión eléctrica ocurre en un contexto de mayores necesidades de suministro asociadas con el crecimiento urbano, industrial y comercial. Por ello, el plan contempla incrementar tanto la capacidad de generación como la infraestructura necesaria para distribuir y transportar la electricidad.

La estrategia oficial también considera esquemas de participación mixta y privada. Según el Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030, de los 32 mil 475 MW proyectados, alrededor de 11 mil 896 MW serían desarrollados con recursos propios de la CFE, mientras que otros proyectos se realizarían mediante esquemas mixtos y participación privada.

#MañaneraDelPueblo | @EmiliaCallejaA, titular de la @CFEmx, presentó los avances de la Comisión Federal de Electricidad a dos años del gobierno de la presidenta @Claudiashein: Nuevas centrales de ciclo combinado (CCC) (2025-2026): ➡️ Bajío (1,627 MW en total): Salamanca I (#Guanajuato - 927 MW), Villa de Reyes (#SanLuisPotosí - 437 MW) y Josefa Ortiz Téllez Girón / El Sauz II (#Querétaro - 263 MW). ➡️ #Colima: Manzanillo III (346 MW). ➡️ #Yucatán: Elvia Carrillo Puerto (499 MW). ➡️ #BajaCalifornia: González Ortega (641 MW). — Canal Catorce (@canalcatorcemx) October 7, 2026

De esta manera, los proyectos solares y eólicos adjudicados en 16 entidades representan una parte de una estrategia de mayor alcance para ampliar la infraestructura eléctrica mexicana durante los próximos años.

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