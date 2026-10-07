Apagones en Campeche golpean a 350 familias de Vista Hermosa; reportan aparatos dañados

Unas 350 familias del fraccionamiento Vista Hermosa reportan afectaciones en sus aparatos electrodomésticos y difi cultades para realizar actividades cotidianas, como las tareas escolares de sus hijos, debido a los constantes apagones. Los habitantes esperan que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resuelva el problema o de lo contrario, no descartan recurrir a protestas.

De acuerdo con los vecinos, trabajadores de la paraestatal han acudido al sector, pero no han logrado corregir las constantes fallas. Al parecer, el problema estaría relacionado con el deterioro de las líneas subterráneas que pasan por debajo y entre los registros de las escarpas.

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Este caso se suma a una serie de protestas ciudadanas por cortes prolongados de energía eléctrica, que en algunos sectores han durado desde varias horas hasta más de un día. Entre las zonas que han reportado problemas se encuentran las colonias Bellavista, Morelos II, Josefa Ortiz de Domínguez, Granjas y Leovigildo Gómez, así

como los barrios de la Ermita, Guadalupe y Santa Ana.

En el caso de la colonia Leovigildo Gómez, vecinos han señalado problemas relacionados con la conexión clandestina de más de un centenar de predios, situación ante la cual, según los habitantes, autoridades de la CFE no han presentado una denuncia ni intervenido ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Ahora, los constantes cortes de energía, que llegan a prolongarse hasta ocho horas, afectan a calles de la unidad habitacional Komchén, Cacabchén, Ucum, Tulum, Xmabén, Yaxcasay y Chekubul, ubicadas en el fraccionamiento Vista Hermosa.

“En mi caso, se nos quemó la tarjeta de la computadora y para que mi hijo pudiera volver a hacer su tarea tuvimos que pagar mil 200 pesos por la reparación. También se nos quemó un televisor. Por suerte, no se dañó la mercancía de la tienda ni los equipos enfriadores. Hasta más de ocho horas se nos ha ido la electricidad. Lo que pedimos a la

CFE es que nos brinde la debida atención, porque nadie nos paga los aparatos eléctricos que se da- ñan”, manifestó Fernando Pérez, abarrotero del lugar.

Los afectados señalaron que, después de realizar los reportes ante la CFE, llegan a esperar entre cuatro y cinco horas para recibir atención. “No puedo hacer la tarea de la escuela porque la luz se va y regresa hasta el otro día. Además, se nos echó a perder el medicamento de una persona de la tercera edad que tenemos en casa. También perdimos algunos alimentos. Lo

que pedimos es que nos resuelvan el problema, porque esto ocurre muy seguido, aun cuando las lí- neas de electricidad no son tan antiguas como en otros sectores de la ciudad”, manifestó Concepción Angueve, estudiante.