Congreso de Campeche manda a la “congeladora” exhortos por medicamentos y carretera

La Mesa Directiva del Congreso del Estado confirmó que dos exhortos fueron enviados a la “congeladora”, luego de que las votaciones del pleno terminaran divididas. El primero está dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar), en relación con el abasto y la entrega de medicamentos, mientras que el segundo corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas del Estado de Campeche (Sedumop).

El primer exhorto propone solicitar a la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar en Campeche que informe sobre el abasto y la entrega efectiva de medicamentos, presente medidas para atender las carencias identificadas y participe en una reunión de trabajo ante el Congreso del Estado.

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Además, busca conocer las condiciones de suministro, la continuidad de los tratamientos y las acciones implementadas para atender las necesidades de los usuarios, con especial atención al Hospital General “María del Socorro Quiroga Aguilar”, de Ciudad del Carmen.

También contempla una reunión de trabajo con autoridades del IMSS-Bienestar, con el objetivo de contar con información directa y dar seguimiento a las acciones en esta materia.

El segundo exhorto plantea solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas del Estado de Campeche la ejecución de un plan de mantenimiento para el camino Lubná-Kikab, así como la definición de programas de conservación.

La propuesta plantea inicialmente solicitar a la Sedumop una inspección técnica para identificar los tramos que requieren mantenimiento, rehabilitación o alguna medida de atención. Asimismo, propone establecer un programa de conservación de acuerdo con las necesidades de cada tramo.

Durante la discusión, la presidenta de la Mesa Directiva exigió ejercer su facultad de “voto efectivo”. Es decir, ante el empate en la votación, ordenó al pleno guardar silencio y determinó que su voto sería el decisivo, pese a los alegatos de las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN). En cuanto a los dictámenes aprobados, el pleno avaló una reforma al Código Penal de Campeche para evitar que una persona intente alejarse u ocultarse con el propósito de evadir un proceso civil o familiar cuando exista una orden judicial. Esto significa que, si un juez

determina que una persona no debe ausentarse mientras se desarrolla un juicio, deberá respetar dicha disposición. En caso de necesitar salir, tendrá que dejar a una persona legalmente facultada para representarla y atender el proceso.

Quien incumpla esta medida sin causa justificada, después de haber sido legalmente notificado, podrá recibir una pena de uno a dos años de prisión y una multa de 200 a 400 UMA.