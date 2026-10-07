Evacúan a 23 personas de Isla Arena, Campeche, ante efectos de la Tormenta Tropical Isaías

Ante la presencia de la tormenta tropical Isaías en el Golfo de México y sus posibles afectaciones en el estado, elementos de Protección Civil estatal y municipal, Seguridad Pública, Secretaría de Marina, Semar, Cruz Roja Mexicana y del Ayuntamiento evacuaron a habitantes de Isla Arena, Calkiní, como parte de las acciones de prevención ante el ciclón tropical.

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En total, 23 personas fueron trasladadas a bordo de un microbús del Ayuntamiento hacia las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 126, en la cabecera municipal, para salvaguardar su integridad ante las condiciones meteorológicas.

Asimismo, las autoridades mantienen el acompañamiento a los pescadores de Isla Arena, quienes realizan maniobras para resguardar sus embarcaciones ante los posibles efectos del fenómeno tropical, con el objetivo de prevenir daños materiales y reducir riesgos durante sus actividades marítimas.

De acuerdo con información difundida por Protección Civil de Campeche, estas acciones forman parte de las medidas preventivas implementadas en las comunidades costeras del estado, donde la coordinación entre autoridades busca proteger a las familias ante la evolución de la tormenta tropical Isaías.

JGH