‘Isaías’ paraliza la pesca en Isla Arena: más de 400 pescadores suspenden actividades

Ante la evolución de la tormenta tropical Isaías, la cual continúa fortaleciéndose, poco más de 400 pescadores de la comunidad de Isla Arena decidieron suspender sus actividades con la finalidad de evitar algún accidente en altamar, por lo que están al pendiente de las indicaciones de las autoridades de Protección Civil, quienes llegaron a la ínsula para ver en qué condiciones se encuentra el camino de acceso a la isla y para la valoración de la evacuación de las familias más vulnerables.

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Durante este miércoles, los efectos de Isaías se hicieron sentir en diferentes puntos de la región, con lluvias constantes y rachas de viento, situación que mantuvo en alerta a la población. Debido a la ubicación geográfica de Isla Arena y su cercanía con el mar, habitantes permanecieron resguardados en sus hogares y atentos ante cualquier indicación de las autoridades.

La comunidad pesquera se mantiene especialmente pendiente de los reportes meteorológicos, ya que las condiciones en altamar pueden cambiar rápidamente. Por ello, los pescadores optaron por no salir a realizar sus labores, priorizando la seguridad de sus familias y evitando exponerse innecesariamente ante el comportamiento de la tormenta tropical.

El fenómeno meteorológico provocó intensas lluvias y fuertes vientos durante la jornada. / Erik Caamal

Para reforzar las acciones preventivas, autoridades estatales mantienen comunicación permanente con el agente municipal de Isla Arena, dando seguimiento a la trayectoria y evolución del fenómeno. La vigilancia resulta fundamental debido a que el sistema meteorológico mantiene un desplazamiento que podría generar cambios en las condiciones del tiempo durante las próximas horas.

Hasta el momento, solo una parte de la vialidad se ha visto afectada con un nivel de escasos 5 centímetros de altura, por lo que se supo que el nivel del agua irá incrementando conforme pasan las horas; por ello, en la isla se encuentran diversos vehículos de los tres órdenes de gobierno para la evacuación de las familias que así lo consideren y sean trasladadas a los albergues ya habilitados, como es el CBTIS 126, donde fueron retirados todos los alumnos.

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Las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a los habitantes de Isla Arena y comunidades cercanas a mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir puntualmente las recomendaciones emitidas. Mientras tanto, los pescadores permanecerán en tierra hasta que las condiciones sean consideradas seguras para regresar a sus actividades en el mar.

JGH