Tormenta Tropical Isaías provoca cierre de más de 20 puertos en cinco estados de México

La tormenta tropical Isaías provocó este miércoles 7 de octubre el cierre a la navegación de embarcaciones menores en al menos 26 puertos y puntos marítimos del Golfo de México, incluidos Campeche, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas y marítimas generadas por el ciclón.

Noticia Destacada Pescadores de Seybaplaya resguardan lanchas y motores ante la Tormenta Tropical Isaías

De acuerdo con la actualización difundida por la Coordinación Nacional de Protección Civil, con información de la Secretaría de Marina, Semar, las restricciones incluyen 11 puntos portuarios de Campeche, seis de Yucatán, tres de Tabasco, tres de Veracruz y tres de Tamaulipas. En el caso de Yucatán, tres cierres adicionales estaban programados a partir de las 18:00 horas.

¿Qué puertos están cerrados por la tormenta Isaías?

En Campeche, las restricciones a embarcaciones menores abarcan los siguientes 11 puntos:

Isla del Carmen Cayo Arcas Yuum K’aab Naab Champotón Campeche Seybaplaya Isla Aguada Palizada Nuevo Campechito Sabancuy Atasta

Asimismo, los puertos de Campeche y Seybaplaya también presentan restricciones para embarcaciones mayores, por lo que las medidas alcanzan tanto a pequeñas unidades como a barcos de mayor capacidad.

En Yucatán, las restricciones comprenden los siguientes 6 puntos:

San Felipe Sisal Celestún Progreso Yucalpetén Chuburná

En Tabasco, las restricciones corresponden a los siguientes 3 puntos:

Dos Bocas Frontera Sánchez Magallanes

En Veracruz, las restricciones aplican para los siguientes 3 puntos:

Cazones Nautla Tecolutla

En Tamaulipas, las restricciones incluyen los siguientes 3 puntos:

Tampico Altamira La Pesca

Isaías mantiene lluvias y oleaje en el sureste de México

La circulación de Isaías mantiene condiciones de inestabilidad sobre el Golfo de México y la Península de Yucatán. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias intensas, viento y oleaje elevado en diferentes sectores del litoral, por lo que las autoridades mantienen medidas preventivas para pescadores, trabajadores marítimos y prestadores de servicios turísticos.

La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió atender las recomendaciones oficiales y evitar riesgos durante actividades marítimas, turísticas y ribereñas, mientras continúe la vigilancia sobre la evolución de la tormenta.

JGH