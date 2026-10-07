Pescadores de Seybaplaya resguardan lanchas y motores ante la Tormenta Tropical Isaías

Ante la amenaza de Isaías, el cual según reportes meteorológicos podría convertirse en huracán, pescadores de Seybaplaya comenzaron a tomar precauciones y a resguardar sus navíos en la zona del malecón. El puerto igual ha sido cerrado a la navegación ribereña.

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Hace unos momentos, los hombres de mar optaron por asegurar sus respectivas embarcaciones, así como a resguardar los motores fuera de borda en un lugar seguro. Esta medida la realizaron con el objetivo principal de evitar daños en sus equipos de trabajo.

Asimismo, en las inmediaciones del municipio se registra alto oleaje y precipitaciones. Ante estas condiciones climatológicas, los pescadores decidieron actuar de inmediato para proteger sus lanchas antes de que el tiempo empeore.

Ante ello, exhortan a la población a extremar precaución y mantenerse informados por los canales oficiales. De esta manera, se busca que la ciudadanía pueda monitorear la evolución de Isaías y seguir las indicaciones de las autoridades.

JGH