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Tormenta Tropical Isaías: Suspenden clases de educación básica en Campeche este jueves 8 de octubre

Campeche suspende clases de educación básica este jueves por la tormenta Isaías. El regreso será el viernes si las condiciones lo permiten; universidades decidirán propias medidas.

Por Alejandro Pech

7 de oct de 2026

1 min

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La Secretaría de Educación de Campeche anunció la suspensión de clases para este jueves.
La Secretaría de Educación de Campeche anunció la suspensión de clases para este jueves. / Alejandro Pech

Ante el paso de la tormenta tropical Isaías, la Secretaría de Educación de Campeche determinó suspender las clases este jueves en los planteles de educación básica, a fin de proteger a docentes, niñas, niños, jóvenes y adolescentes ante las condiciones meteorológicas previstas.

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La medida contempla a las escuelas de nivel básico, mientras que en educación Media Superior y Superior la decisión quedará en manos de los rectores y autoridades de cada institución, debido a la autonomía de estos niveles educativos.

La Secretaría de Educación informó que las actividades escolares se retomarán el próximo viernes, siempre que las condiciones lo permitan y no existan afectaciones que representen un riesgo para la comunidad educativa.

La medida preventiva se tomó debido a la cercanía y efectos de la tormenta tropical Isaías.
La medida preventiva se tomó debido a la cercanía y efectos de la tormenta tropical Isaías.

Las autoridades también mantienen la atención sobre posibles daños en carreteras, caminos y planteles educativos que pudieran derivar del paso de la tormenta. La suspensión busca prevenir riesgos y facilitar la protección de la población ante las condiciones que genere el fenómeno meteorológico.

JGH

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