Anuncian presunta huelga en Rectoría de la UACAM en Campeche: ¿qué exigen los estudiantes?

Una presunta huelga estudiantil en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) fue anunciada a través de redes sociales para este viernes 9 de octubre, a las 8:00 de la mañana, en medio de las inconformidades por las denuncias de presunta violencia sexual digital en la preparatoria Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy.

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La convocatoria plantea exigir mayor reconocimiento de los derechos estudiantiles y un trato más empático de las autoridades universitarias, además de mantener la atención sobre las denuncias de alumnas cuyas fotografías habrían sido manipuladas mediante inteligencia artificial para generar imágenes íntimas sin su consentimiento.

Sin embargo, la movilización todavía no está confirmada y se desconoce quiénes la organizan. Incluso, estudiantes de la preparatoria Godoy se han deslindado de la convocatoria, por lo que no existe certeza de que la concentración vaya a realizarse.

La protesta todavía no está confirmada y algunos estudiantes se deslindaron de la convocatoria. / Especial

¿Qué exigen los estudiantes de la UACAM?

Las inconformidades surgieron después de que alumnas denunciaran el presunto uso de inteligencia artificial para manipular fotografías de estudiantes. Ante ello, han exigido investigaciones, protección para las afectadas y sanciones para quienes resulten responsables.

También señalaron presuntos intentos de limitar sus manifestaciones, luego de que personal escolar habría retirado carteles y apagado un micrófono durante una protesta, además de advertir sobre posibles sanciones.

¿Qué respondió la UACAM ante las denuncias?

En su comunicado más reciente, fechado el 7 de octubre, la UACAM reiteró su rechazo al acoso, hostigamiento, discriminación y violencia, incluida la que ocurre en entornos digitales.

La institución informó que mantiene coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) para llevar brigadas de escucha, orientación y acompañamiento a la preparatoria Godoy.

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Asimismo, aseguró que dispone medidas inmediatas de protección para las posibles víctimas y que atenderá los casos conforme a su Protocolo para la Identificación, Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, garantizando el debido proceso y evitando la revictimización.

No obstante, el comunicado no detalla sanciones concretas ni plazos para dar a conocer resultados. Mientras tanto, permanece la incertidumbre sobre la presunta movilización anunciada para este viernes frente a Rectoría.

JGH